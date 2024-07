Šimkovičová: STVR bude odpolitizovaná a nezávislejšia ako RTVS

Slovenská televízia a rozhlas (STVR), ktorá vstupom nového zákona do účinnosti 1. júla nahradila Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS), bude odpolitizovaná a nezávislejšia ako jej predchodkyňa. V TASR TV to povedala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).

Spôsob, akým fungovala RTVS, podľa nej nebol z ekonomického hľadiska dlhodobo udržateľný, dramaturgia diskusných relácií bola tendenčná a ostala takou aj po výmene vlády. „To, čo sme videli predchádzajúce štyri roky, bolo pretláčanie jedného názorového spektra. Iné názorové spektrum nebolo rešpektované,“ tvrdí Šimkovičová.

Za súčasť odpolitizovania považuje Šimkovičová aj nový spôsob voľby generálneho riaditeľa. Kým riaditeľa RTVS volili priamo poslanci Národnej rady (NR) SR väčšinovým hlasovaním, zákon o STVR prenáša túto právomoc na deväťčlennú radu, z ktorej päť členov volí parlament a štyroch nominuje rezort kultúry. „STVR ostane ako jedna inštitúcia, ale Slovenská televízia aj Slovenský rozhlas v nej budú mať autonómnu pôsobnosť. Nechceme, aby Slovenský rozhlas ťahal za kratší koniec,“ uviedla ministerka.

Poradným orgánom Rady STVR bude Etická komisia, podľa Šimkovičovej bude apolitická a bude pôsobiť len v rozsahu zákona. Dodržiavanie etických štandardov podľa nej bežne kontrolujú aj veľké korporátne firmy na západe. „Bude to o komunikácii, ale nie iba o spektre Bratislava a okolie, ale o celom Slovensku,“ tvrdí.

Štatutárnym zástupcom STVR bude Igor Slanina. Bývalého šéfa Media RTVS do funkcie na obdobie do 30. septembra vymenoval podpredseda parlamentu poverený výkonom právomocí predsedu NR SR Peter Žiga (Hlas-SD). Dovtedy by mala byť kreovaná Rada STVR, ktorá má právomoc zvoliť nového generálneho riaditeľa. „Rozmýšľali sme, akého človeka tam dať do medziobdobia na tri mesiace a v podstate vyšiel zo vzájomnej diskusie,“ konštatuje ministerka s tým, že s novým štatutárnym zástupcom STVR je v kontakte.

Novela zákona o Audiovizuálnom fonde preniesla právomoc rozhodovať o poskytnutí financií na podporu audiovizuálnej kultúry z osoby riaditeľa fondu na kolektívny orgán, radu fondu. Bude mať 13 členov, z ktorých piatich bude menovať ministerstvo. Menšinový podiel v rade má podľa Šimkovičovej umožniť ministerstvu lepšie kontrolovať vynakladanie štátnych prostriedkov.

V minulosti podľa nej fond vysokou sumou podporil napríklad výrobu filmu o Mikulášovi Černákovi, ale prostriedky na film o hrdinovi SNP Jánovi Golianovi neposkytol. „Audiovizuálny fond vzniká preto, aby podporoval filmy napríklad o Golianovi alebo Štefánikovi, ľuďoch, ktorí nám majú čo z historického hľadiska povedať. Ale čo nám má povedať film o Mikulášovi Černákovi, to naozaj netuším,“ tvrdí Šimkovičová.

Rezort kultúry podľa nej rozbieha viacero projektov spolupráce s Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR, najnovšie regionálny projekt Gotickej cesty, pokračuje aj v podpore folklórnych aktivít. „Chystáme festival Východná, začína tento štvrtok a potrvá do nedele. Teším sa tam a prídem oblečená v kroji,“ povedala ministerka. Pripomenula, že nosenie národných krojov pri rôznych príležitostiach je v niektorých susedných štátoch celkom bežné a chcela by túto tradíciu posilniť aj na Slovensku.

Na margo blížiacich sa celonárodných osláv výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie ministerka konštatovala, že sa po desiatich rokoch vrátia na Devín. Vzhľadom na nedávny útok na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) však budú musieť byť posilnené bezpečnostné opatrenia.