Video: Lietadlo zasiahli silné turbulencie, cestujúci skončili v batožinovom priestore

Lietadlo spoločnosti Air Europa muselo v pondelok núdzovo pristáť v Brazílii po "silných turbulenciách" pri ktorých niekoľko ľudí na palube utrpelo zranenia. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.

Lietadlo Boeing 787-9 Dreamliner smerovalo z Madridu do Montevidea v Uruguaji. Po zranení pasažierov núdzovo pristálo v meste Natal na severovýchode Brazílie, uviedla spoločnosť Air Europa na sociálnej sieti X.

A Boeing 787 passenger was thrown onto a luggage rack during severe turbulence. About 40 people were also injured



The Air Europa flight was en route from Madrid to Montevideo. During the flight, the Dreamliner hit severe turbulence.



