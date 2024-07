UEFA vyšetruje gesto Bellinghama v osemfinále so Slovenskom

Stredopoliar Realu Madrid vyrovnal efektnými nožničkami v predposlednej minúte nadstaveného času a poslal duel do predĺženia. UEFA uviedla, že vymenovala disciplinárneho inšpektora, ktorý sa bude zaoberať „možným porušením základných pravidiel slušného správania“.

Bellingham po strelení vyrovnávajúceho gólu v nadstavenom čase urobil rukou gesto pri rozkroku. Na sociálnej sieti X (predtým Twitter) napísal: „Bolo to interné žartovné gesto voči niekoľkým blízkym priateľom, ktorí boli na zápase. Slovenskému tímu patrí veľký rešpekt za to, aký výkon predviedli.“ O triumfe Angličanov rozhodol v predĺžení hlavou Harry Kane.

Ak UEFA obviní Bellinghama z disciplinárneho prehrešku, hrozí mu suspendácia počas sobotňajšieho štvrťfinálového duelu (18.00 h v Düsseldorfe) so Švajčiarskom.

- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight. https://t.co/H8sETMkPoi