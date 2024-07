EÚ obvinila Metu z porušovania zákona o digitálnych trhoch

Dôvodom je nový model reklám, ktorým Meta núti používateľov vybrať si medzi zobrazovaním cielených reklám a platením, aby sa im vyhli. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.

Meta tento systém inzercií ponúka svojim európskym používateľom od novembra, pričom jeho zavedenie malo zaistiť práve dodržiavanie prísnych pravidiel ochrany osobných údajov, ktoré platia v EÚ.

Technologický gigant predstavil možnosť predplatenia po rozhodnutí Súdneho dvora EÚ, že Meta musí pred zobrazovaním reklám používateľom najprv získať ich súhlas. Používatelia si tak od minulého roka môžu v závislosti od zariadenia zaplatiť približne desať až 13 eur, aby sa vyhli cieleným reklamám.

Európska komisia podľa predbežných zistení vyšetrovania informovala Metu, že jej model reklám založený na súhlase alebo platbe je v rozpore s DMA.

„Táto binárna voľba núti používateľov súhlasiť s kombináciou ich osobných údajov a neposkytuje im menej personalizovanú, ale rovnocennú verziu sociálnych sietí Meta,“ uviedla eurokomisia vo vyhlásení.

Hovorca Mety vo vyhlásení trval na tom, že jej reklamný model je v súlade s pravidlami EÚ. Spoločnosť má podľa AFP teraz možnosť reagovať na zistenia EÚ a vyhnúť sa pokute, ak model zmení. Mohli by jej však hroziť pokuty vo výške desať percent jej ročných celosvetových príjmov, ktoré by sa mohli vyšplhať na miliardy eur. Eurokomisia prijme rozhodnutie v tejto veci najneskôr do konca marca 2025.