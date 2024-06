SIS obhajuje možnosť sledovať ľudí bez predchádzajúceho povolenia súdu

Vo výnimočných a mimoriadne závažných prípadoch ohrozenia bezpečnosti SR a jej obyvateľov môžu vzniknúť situácie, keď je nevyhnutné použiť informačno-technický prostriedok. Dôvodom je eliminácia následkov takéhoto ohrozenia. Súhlas zákonného sudcu pritom nie je možné získať vopred. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Slovenskej informačnej služby (SIS) Katarína Némová v reakcii na opozičné KDH, ktoré zámer kritizuje.

„V takýchto prípadoch je prioritou SIS efektívne chrániť záujmy Slovenskej republiky a jej občanov. Zmena zabezpečí možnosť rýchlej a účinnej reakcie na takto vzniknuté ohrozenie,“ zdôraznila hovorkyňa.

KDH poukázalo na to, že legislatívny zámer, vďaka ktorému by mali tajné služby dostať možnosť sledovať ľudí bez predchádzajúceho povolenia súdu, by SR vrátil späť do komunizmu. Podľa neho je práve zákonný sudca v tomto prípade strážca zákona a demokracie, aby sa sledovania a odpočúvania tajnou službou nezneužívali.