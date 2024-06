Situácia v Nitre je stabilizovaná, škody sa pohybujú v státisícoch eur

Potvrdil to primátor Marek Hattas. Podľa jeho slov sú v teréne stovky ľudí, ktorí pracujú na odstránení následkov živelnej pohromy.

Podvečer približne do 21.00 h padlo v Nitre 86 milimetrov zrážok. „Naša kanalizačná sieť na toto nebola stavaná,“ poznamenal primátor. Vo večerných hodinách zasadol krízový štáb, primátor vyhlásil v meste mimoriadnu situáciu.

Množstvo vody vyrazilo kanalizačné poklopy, vytopená je Základná škola kniežaťa Pribinu, kreatívne centrum na Martinskom vrchu, časť parku, ale aj bytové domy a nebytové priestory. Najväčším problémom je podľa slov primátora poškodený asfalt na križovatke pri OC Mlyny.

„Cesta je v správe Slovenskej správy ciest, práce koordinujeme s Okresným úradom v Nitre. Jazdné pruhy sú tam aktuálne obmedzené, robíme všetko pre to, aby sme dali križovatku čo najskôr do pôvodného stavu,“ povedal Hattas. Pred jej spustením do prevádzky bude potrebné urobiť pod križovatkou monitoring kanalizácie.

Spôsobené škody na mestskom majetku sa pohybujú rádovo v státisícoch, vyčíslil primátor. Mesto rieši situáciu v spolupráci s okresným úradom tak, aby boli škody prefinancované mestu v rámci krízovej situácie. Časť škôd bude radnica riešiť cez poistky.

Mesto vydalo zákaz vstupu do všetkých parkov a na všetky cintoríny. Zákaz platí do odvolania. Pre cintoríny platí v nevyhnutných prípadoch výnimka, ktorá sa vzťahuje prakticky iba na pohreby.

Radnica zároveň vyzýva obyvateľov, aby boli mimoriadne obozretní pri prechádzaní verejnými priestranstvami, hlavne v okolí vzrastlých stromov. Po včerajších extrémnych dažďoch nie je vylúčené, že konáre alebo aj celé stromy nápor vody nevydržia a zrútia sa, upozornil hovorca mesta Tomáš Holúbek.