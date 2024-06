Taraba:Vodohospodárska výstavba presiahla v prvom polroku tržby 160 miliónov eur

Poukázali na to minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) a generálny riaditeľ VV Peter Molda na štvrtkovej tlačovej konferencii na Vodnom diele Gabčíkovo. Odhalili tam tiež pamätný kameň a bustu Júliusa Bindera, ktorý sa považuje za "otca" Vodného diela Gabčíkovo.

Za výsledkami v prvom polroku podľa Moldu stoja najmä dodávky silovej elektriny z vodných diel Gabčíkovo a Žilina, ktoré prekročili stanovený plán. „Od januára sme počas každého mesiaca dodali do elektrizačnej sústavy viac ako 200.000 megawatthodín elektriny. Celkovo sme dosiahli 130-percentnú mieru dodávok silovej elektriny oproti plánu. Naplánovaný predaj elektriny sme prekročili o 303.000 megawatthodín,“ uviedol.

Šéf envirorezortu poukázal na to, že v júni sa dosiahli tržby viac ako 34 miliónov eur. „Zapojili sme do prevádzky všetkých osem turbín v Gabčíkove a Čunove. Využili sme tak situáciu, keď bola v strednej Európe nízka veternosť, v dôsledku čoho sa zvýšila cena elektriny,“ skonštatoval. Informoval o tom, že VV do konca júna uhradí do štátnej pokladnice doplatok dane z príjmov vo výške 39,7 milióna eur a v decembri 80 miliónov eur, čo je dodatočný odvod zo zisku, ktorý dosiahla vlani.

Taraba opäť pripomenul zámer zlúčenia štátnych podnikov VV a Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Avizoval, že pripraví potrebné podklady. „Spojenie dvoch štátnych vodohospodárskych podnikov nám musí dávať predovšetkým hospodársky a ekonomický význam. Zároveň by malo zefektívniť viaceré činnosti súvisiace s údržbou vodných tokov,“ dodal.