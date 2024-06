Slovensko po remíze s Rumunskom postupuje do osemfinále

Slovenskí futbaloví reprezentanti sa prebojovali do osemfinále ME v Nemecku. Postup spečatili remízou 1:1 s Rumunskom v záverečnom zápase v E-skupine, v ktorej obsadili so ziskom štyroch bodov a skóre 3:3 tretie miesto. V osemfinále sa stretnú s jedným z dvojice Španielsko - Anglicko, o ich súperovi definitívne rozhodnú až výsledky večerných súbojov v F-skupine. Rumuni idú ďalej z prvého miesta, v boji o štvrťfinále narazia na Slovinsko alebo Holandsko.

Tím trénera Francesca Calzonu sa aj v treťom stretnutí na EURO 2024 ujal vedenia, skóre otvoril v 24. minúte Ondrej Duda, ktorý sa presadil hlavičkou po centri Juraja Kucku. Súper vyrovnal v 37. minúte zásluhou Razvana Marina, ktorý premenil pokutový kop nariadený po faule Dávida Hancka na Ianisa Hagiho. V druhom polčase sa už skóre nezmenilo a konečná remíza 1:1 tak zaistila postup obom. Pri rovnosti bodov všetkých štyroch tímov mali Slováci tretie najlepšie skóre. Štyri body im dávali bez ohľadu na výsledky zostávajúcich zápasov istotu, že v tabuľke tretích tímov skončia na jednej zo štyroch postupových priečok a zahrajú si osemfinále.

Slováci sa do vyraďovačky dostali druhýkrát pri svojej tretej účasti na finálovom turnaji ME v ére samostatnosti. Majú šancu prekonať svoje maximum z EURO 2016 vo Francúzsku, kde skončili na 14. mieste.

E-skupina, 3. kolo:

Slovensko - Rumunsko 1:1 (1:1)

Góly: 24. Duda - 37. R. Marin (z 11 m). ŽK: Duda - Burca, Bancu, Iordanescu (mimo ihriska), Puscas. Rozhodcovia: Siebert - Seidel, Foltyn (všetci Nem.).

Slovensko: Dúbravka - Pekarík (90.+2 Gyömbér), Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda (90.+2 Bero) - Schranz (77. Ďuriš), Strelec (70. Boženík), Haraslín (70. Suslov)

Rumunsko: Nita - Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu - R. Marin (86. Rus), M. Marin, Stanciu - Hagi (66. Man), Dragus (66. Puscas), Coman (58. Sorescu)

Úvodné minúty nič nenasvedčovali o tom, že by tímy chceli hrať opatrne a kalkulovať s remízou, ktorá by znamenala postup oboch. Aktivita bola trochu viac na slovenských kopačkách, v 8. minúte hľadal Hancko z ľavej strany Schranza, súper v poslednej chvíli zblokoval jeho center na roh. Z neho hlavičkoval Kucka iba do rúk Nitu. Po ďalšom rohovom kope v podaní Haraslína vypálil Hancko vysoko nad bránu. V 11. minúte pohrozili prvýkrát vážnejšie aj Rumuni. Ratiu po narážačke mieril obaľovačkou na zadnú žrď a donútil Dúbravku k výbornému zákroku, následne Hagi vystrelil iba nad brvno. V 22. minúte poslal zo štandardnej situácie nebezpečný center pred rumunskú bránu Haraslín, loptu neusmernili do siete Hancko, Škriniar a ani Kucka. Slovákom to vyšlo o dve minúty neskôr. Kucka centrom z pravej strany našiel v päťke Dudu, ktorý hlavičkou k vzdialenejšej žrdi otvoril skóre - 1:0. Súper zostal zaskočený, po inkasovanom góle sa nevedel dostať do tempa, až v 33 minúte Stanciu preveril pozornosť Dúbravku. Vzápätí Hancko zastavil na hranici šestnástky nedovolene Hagiho, rozhodca najprv vytiahol faul pred pokutové územie, lenže po zásahu VAR ukázal na biely bod. K pokutovému kopu sa postavil Razvan Marin a nekompromisnou strelou do hornej časti brány vyrovnal na 1:1. V 43. minúte mohlo byť ešte horšie, Kucka stratil loptu v strede poľa, Dragus potiahol rýchly brejk, no vyriešil ho strelou mimo priestoru brány.

Cez polčasovú prestávku sa vo Frankfurte ochladilo a začalo výdatne pršať, to ešte zhoršilo kvalitu trávnika, ktorý beztak nebol v najlepšom stave. V 52. minúte predviedol drzý prienik do šestnástky Haraslín, zvolil priamu strelu, s ktorou si bez väčších problémov poradil Nita. Slovákom sa podarilo v tejto fáze stretnutia otupiť hru súpera, ktorého nepúšťali do nebezpečných priestorov. Až v 61. minúte Dúbravka zasiahol proti strele aktívneho Razvana Marina a vzápätí Dragus spoza šestnástky trafil iba zadnú žŕdku držiacu sieť brány. Slováci reagovali akciou Schranza a prihrávkou Pekaríka na Strelca, jeho pokus vyrazil nohou pozorný Nita. Následne predviedol svoju typickú krídelnú akciu Haraslín, zasekol si obrancu a pravačkou namieril tesne vedľa ľavej žrde. Zverenci Francesca Calzonu držali v týchto chvíľach viac loptu na svojich kopačkách a kontrolovali priebeh. Dovtedy intenzívne tempo pribrzdili striedania a početné fauly. V závere už ani jeden z tímov nechcel riskovať a tak sa zrodila remíza, ktorá znamenala postup oboch mužstiev.

Tabuľka E-skupiny:

1. Rumunsko 3 1 1 1 4:3 4*

2. Belgicko 3 1 1 1 2:1 4*

3. SLOVENSKO 3 1 1 1 3:3 4*

4. Ukrajina 3 1 1 1 2:4 4