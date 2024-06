Tornádo na Slovensku: Obyvatelia obce zachytili neuveriteľné zábery

V stredu okolo 16:45 až 16:50 pozorovali obyvatelia na okraji obce Žirany veterný vír, ktorý sa dotkol zemského povrchu. Ako informuje portál imeteo.sk, išlo o tornádo.

Tornádo spôsobilo škody predovšetkým na lesnom poraste, no zasiahlo aj niekoľko domov v Žiranoch, kde hlásia ľahko poškodené strešné krytiny.

"Trvalo to pár sekúnd. Nameraný náraz vetra 92 km/hodinu. Neviem, či to bola "len" tromba, alebo tornádo. Prešlo nám to cez bytovku, vonku tma, videla som, ako nám okolo okien lietajú listy. Bývame na druhom poschodí. Klimatické zmeny sa dejú, upozorňujeme na to neustále. Fakt stojí mať pri sebe batoh so všetkým potrebným. My máme. Je to otázka sekúnd. Sedíš, piješ a zrazu toto," uviedla Michaela na sociálnej sieti.

Cez západné Slovensko aktuálne postupujú smerom na severozápad viaceré silné búrky. V najbližších hodinách budú búrky pokračovať a vznikať lokálne aj na strednom a východnom Slovensku. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Meteorológovia priblížili, že niektoré búrky majú aj mimoriadnu bleskovú aktivitu s množstvom výbojov, na kilometer štvorcový dosahujúcim až desať výbojov za päť minút.

„Prinášajú prívalový dážď - dokonca aj trvalejší (nové bunky vznikajú na zadnej strane tých predošlých, napríklad v oblasti Komárna),“ doplnil SHMÚ.

Podľa ústavu padajú aj krúpy, ktoré môžu byť vzhľadom na podmienky aj s priemerom viac ako dva centimetre. Meteorológovia hovoria aj o silnom nárazovom vetre.