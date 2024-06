Kaliňák: Letisko Sliač by mohlo byť pripravené na stíhačky o tri až päť rokov

„Koncom júla by mali prísť prvé stíhačky a budú parkovať v Kuchyni v zrekonštruovaných hangároch, ktoré sme narýchlo urobili, keďže neostala od bývalej vlády žiadna príprava v tejto otázke,“ uviedol Kaliňák.

Z pohľadu rekonštrukcie sa podľa neho za posledné roky urobilo na Sliači minimum. Rozhodnutie zabezpečiť rekonštrukciu vo vlastnej réžii, bez NSPA (NATO Support and Procurement Agency), zdôvodnil tým, že plán NSPA so Sliačom bol pre rezort neudržateľný a neakceptovateľný, ale aj cenovo menej výhodný.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) uviedol, že zdroje na letisko si musí nájsť ministerstvo obrany vo vlastnom rozpočte. „Ministerstvo obrany má to, čo sme sa zaviazali voči NATO, to znamená dve percentá HDP. Je to suma rádovo niekde okolo 2,5 miliardy, kde si musí nájsť zdroje na to, aby letisko bolo postavené,“ povedal. Poukázal aj na existenciu podporných programov NATO.

Rekonštrukciu letiska Sliač odsúhlasila vláda ešte v roku 2019 za ministra za SNS Petra Gajdoša. Jeho nástupca Jaroslav Naď (vtedy OĽANO, dnes Demokrati) v apríli 2023 informoval, že z 33 projektov realizujú 11 cez agentúru NSPA, sedem cez ďalšie programy NATO a prebieha aj 15 národných projektov. Už vtedy pripustil, že nie všetky projekty budú dokončené v čase dodania stíhačiek. Svojich predchodcov kritizoval za nepripravenosť projektu.