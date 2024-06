Brutálny útok v nemocnici: Agresívny muž napadol pacienta na vozíku a zdravotníkov

Policajný vyšetrovateľ navrhol väzobné stíhanie pre 43-ročného Zdeněka J., ktorý v sobotu (22. 6.) v nemocnici na bratislavských Kramároch napadol pacienta a zdravotníkov. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na tri roky. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

Zdeněk J. fyzicky útočil v sobotu podvečer na centrálnom príjme v nemocnici na bratislavských Kramároch krátko potom, čo bol do nej prevezený záchrannou zdravotnou službou. Podľa vtedajších informácií Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) tam fyzicky napadol iného pacienta čakajúceho na vyšetrenie a následne sestru a ďalšieho zdravotníka.

"Najskôr napadol pacienta čakajúceho na vyšetrenie, ktorému prišla na pomoc sestra z ambulancie. Agresívny pacient v útokoch pokračoval a fyzicky zaútočil na sestru, ktorú udieral do tváre a následne ju sotil na zem. Náš ďalší zdravotník sa snažil agresívneho pacienta spacifikovať, ten mu pritom spôsobil vážne poranenie pravej ruky," informovalo vedenie UNB.

Obaja zdravotníci utrpeli ľahšie až stredné poranenia tváre a horných končatín. Jeden zo zdravotníkov, ktorý v dôsledku napadnutia utrpel zranenia ruky, bude podľa UNB práceneschopný.

Hovorca Szeiff priblížil, že agresívneho muža obmedzila na osobnej slobode hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorá ho následne eskortovala na príslušné policajné oddelenie. Po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ muža obvinil z trestného činu výtržníctva spáchaného na chránenej osobe v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví spáchaného na chránenej osobe.

„Ako lekár som sa s agresívnymi pacientmi stretol už niekoľkokrát, je to vždy veľmi nepríjemné a pochopiteľne nikto z nás nechce takéto situácie pri výkone svojej práce zažívať. Pre mňa osobne je však zarážajúce ako často, prichádza k takýmto agresívnym útokom na zdravotníkov. Už to nie je iba o vytrhnutých stoličkách v čakárni, dokopaných dverách na ambulancii alebo poškodených nemocničných posteliach, čo je samozrejme tiež veľký problém, ale hnev a agresia niektorých osôb sa obrátila na nevinných ľudí, v tomto prípade na lekárov, sestry, sanitárov a ostatných zdravotníkov, ktorí si iba robia svoju prácu – zachraňujú životy a liečia chorých. Zdravotníci nesmú byť vystavovaní verbálnym ani fyzickým útokom. Chcel by som preto požiadať spoločnosť o odsúdenie takýchto činov a podporu zdravotníkov, ktorí tiež žijú svoje životy, majú svoje rodiny a nechcú byť terčami agresie. Mojim kolegom želám skoré uzdravenie a ďakujem im za ich odvahu, postaviť sa agresorovi a brániť napadnutých.“ povedal riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava, Alexander Mayer.



Okrem bezpečnostnej služby, Univerzitná nemocnica Bratislava plánuje zavádzať aj ďalšie opatrenia, ktoré zvýšia bezpečnosť zdravotníkov a eliminujú útoky.