Kempovať by sa malo len na miestach, ktoré sú na to určené

Pri turistických, športových aktivitách a kempovaní je potrebné udržiavať lokality čisté a bez lákadiel. Na svojom webe to odporúča Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR v súvislosti s bezpečnosťou na miestach, kde sa môže vyskytovať medveď hnedý.

„Vhodné je vyčistiť priestor ohniska, nádoby a riady hneď po použití. Pri stanovaní je potrebné vyhnúť sa miestam v blízkosti zvieracích chodníkov, lokalitám s hojnosťou potravy medveďov a výskytom synantropných jedincov,“ uviedli ochranári.

Apelujú tiež na to, aby turisti nezanechávali zvyšky z potravín v blízkosti chát ani v okolitej prírode. Mali by ich zobrať so sebou a vyhodiť do separovaného zberu.

ŠOP ďalej radí pripravovať si jedlo v dostatočnej vzdialenosti od miesta odpočinku. Zvyšky jedla by mali ľudia poriadne zabaliť a ideálne ich umiestniť mimo miesta spania, napríklad zavesením na strom. Potraviny v ruksakoch odporúča zabaliť do vzduchotesných obalov. „Medveď má totiž veľmi dobrý čuch. V prípade záujmu medveďa o stan je hlavným dôvodom vôňa jedla a nie záujem o turistov,“ podotkli ochranári.