Cestovné kancelárie majú letné dovolenky vypredané už na približne 70 až 75 %

Podľa viacerých cestovných kancelárií je v tomto roku o kúpu letných dovoleniek mimoriadny záujem už od spustenia predaja zájazdov first minute. Najväčší záujem majú dovolenkári v tomto roku o Turecko. Uviedli to oslovené cestovné kancelárie.

„Aktuálne máme na letnú sezónu vypredaných 70 % kapacít. S kúpou letnej dovolenky odporúčame nečakať, nakoľko kapacity sa rýchlo míňajú a častokrát sa stáva, že dopyt počas letných prázdnin prevyšuje ponuku,“ uviedla hovorkyňa DER Touristik SK Alica Šipošová. Cestovná kancelária Satur má predaných približne 75 % kapacít, najžiadanejšie letné zájazdy sú už takmer vypredané aj v CK Hydrotour.

Počet predaných zájazdov pred letnou sezónou podľa cestovných kancelárií nasvedčuje, že tohtoročná letná dovolenková sezóna prekoná minuloročné čísla a presiahne úroveň spred pandémie.

Slovenskí dovolenkári čoraz viac nakupujú dovolenky v predstihu. Zvýšený záujem o letné dovolenky first moment zaznamenali viaceré cestovné kancelárie. "Trend kúpy dovolenky v predstihu už dorazil aj na Slovensko a záujem o tzv. first moment zájazdy každým rokom rastie. Záujem o first moment na túto letnú dovolenkovú sezónu narástol medziročne o približne 20 %, priblížila Darina Baranová z CK Satur. Dovolenkári pritom začínajú na nasledujúcu letnú sezónu nakupovať dovolenky už v jesennom období.

Medzi dovolenkármi je v tomto roku najväčší záujem o pobyty v Turecku. Nezaostáva ani Cyprus, Egypt, Tunisko či Grécko. Vyhľadávané sú tiež pláže na Malorke či v Chorvátsku, kde sa v súčasnosti už dá dostať aj letecky.

Veľký záujem dovolenkárov o kúpu letnej dovolenky v predstihu však zmenšil kapacity last minute pobytov. V období letných prázdnin môže dokonca dopyt po dovolenke na poslednú chvíľu prevýšiť ponuku. „Zaujímavé last minute ponuky budú skôr výnimočné, napríklad v prípadoch, keď niekto stornuje zájazd,“ upozornil Tomáš Lazarov z CK Hydrotour.