Susko: Vláda je rozhodnutá vystavať nový ústav v Rimavskej Sobote

Pre tento účel prijala uznesenie na aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti projektu Výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota - Sabová. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) o tom informoval na stredajšej tlačovej besede po výjazdovom rokovaní vlády. Nevylúčil, že nový ústav by mohol slúžiť aj na iné účely, ako napríklad v súvislosti s migračnou krízou.

Susko pripomenul, že v programovom vyhlásení vlády sa zaviazali, že sa budú snažiť zabezpečiť humanizáciu prostredia v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. Pôvodné, predpokladané náklady na výstavbu nového ústavu boli podľa jeho slov okolo 55 miliónov eur.

„Predpokladáme, že tie žiaľbohu náklady budú dramaticky vyššie. Ale pokiaľ by vyšlo z tejto štúdie uskutočniteľnosti, že by to bolo možné a efektívne robiť práve formou PPP projektu - formou verejno-súkromného partnerstva, tak si myslím, že by sme to vedeli aj ekonomicky aj finančne zvládnuť,“ doplnil.