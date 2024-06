Prezident sa chce v úrade venovať vnútrospoločenským témam aj naprávať renomé Slovenska

V rámci agendy sa plánuje venovať nielen domácej, ale tiež zahraničnej politike. Zaumienil si aj naprávať "pokrivené alebo sčasti skreslené renomé" Slovenska. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre TASR.

„Chcem sa venovať všetkým témam vnútrospoločenským a vnútropolitickým a budem sa venovať aj značne širokým oblastiam zahraničnopolitickej agendy, takže budem relatívne naširoko rozkročený prezident v týchto oblastiach,“ skonštatoval Pellegrini.

Za základ označil záujem o kvalitný, dôstojný a bezpečný život občanov bez ohľadu na ich zázemie. „Nechcem sa venovať len konkrétne jednému malému výseku v našej spoločnosti, ale chcem určite hovoriť o sociálnej spravodlivosti, chcem rozvíjať ďalej myšlienku vyrovnávania regionálnych rozdielov a poskytovania rovnakých kvalitných služieb občanom bez ohľadu na to, v ktorej časti krajiny sa narodili,“ uviedol. Zdôraznil, že nik by sa nemal cítiť byť vylúčený ani na základe národnosti alebo podľa toho, či je pracujúci, vychováva deti alebo má zdravotné znevýhodnenie.

Venovať sa chce tiež vplyvu moderných technológií. Poukázal na situáciu v spoločnosti, nálady a formy správania sa, ktoré sú podľa neho extrémne ovplyvnené nástupom moderných technológií, ľahkým prístupom k obsahu i umelou inteligenciou. Poznamenal, že značná časť života sa presúva z fyzickej do digitálnej sféry. Obáva sa, že tu spoločnosť nevie veľmi uchopiť pravidlá správania sa, čo sa prejavuje tiež v náraste agresivity, polarizácii spoločnosti a podobne.

Za dôležitý pilier vo svojom úrade označil prezident medzinárodnú politiku a reprezentáciu Slovenska. Skonštatoval, že rovnako ako po vražde novinára a nástupe do funkcie premiéra, aj teraz by rád „vyrazil do sveta“ a naprával i možno skreslené renomé krajiny. „Aby naozaj celý svet vedel, aká je Slovensko krajina, akých tu máme skvelých ľudí, aká sme dobrá príležitosť pre investície,“ povedal. Brávať so sebou na cesty mieni tiež delegácie podnikateľov. Chce im tak pomôcť otvárať prístup na nové trhy „na všetky štyri svetové strany“, pokiaľ to bude bezpečnostná situácia dovoľovať.