Som pripravený vetovať zákony, ktoré by neboli v prospech Slovenska, tvrdí Pellegrini

Povedal to v rozhovore pre TASR. Chcel by sa tiež častejšie zúčastňovať zasadnutí vlády a parlamentu. Pred parlament nechce predstupovať len raz do roka pri prednesení správy o stave republiky, ale aj pri zásadných témach, zlomových udalostiach či "pnutí" v spoločnosti.

„Všade tam, kde budem vidieť, že vláda napĺňa programové vyhlásenie, ktorého spoluautorom som bol ešte aj ja, a že úkony alebo činy budú smerovať k zlepšovaniu života ľudí, vláda bude mať moju plnú podporu,“ vyhlásil pre TASR Pellegrini. Tam, kde by sa vláda odklonila od tohto cieľa, zdvihne podľa svojich slov varovný prst. „Som pripravený aj zákony alebo aktivity vlády, ktoré by nespĺňali tento účel, o ktorom by som bol presvedčený, že nie je na prospech Slovenskej republiky, vracať a zásadne svoj názor vyjadriť aj verejne priamo verejnosti, ale aj vláde,“ dodal.

Pellegrini má podľa svojich slov ambíciu byť dynamickejší, aktívnejší a silnejší prezident, ako boli jeho dvaja predchodcovia.