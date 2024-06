NATO rokuje o uvedení jadrových zbraní do stavu pohotovosti

Ide o reakciu na rastúcu hrozbu, ktorú predstavuje Rusko a Čína, vyhlásil v pondelok šéf Aliancie Jens Stoltenberg, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

„Nebudem zachádzať do operačných podrobností o tom, koľko jadrových hlavíc by malo byť v prevádzke a ktoré by mali byť uskladnené, ale tieto otázky musíme konzultovať. A presne to robíme,“ povedal Stoltenberg v rozhovore pre britský denník Telegraph.

Transparentná komunikácia v tejto otázke podľa neho pomáha vyslať priamy odkaz o tom, že NATO je alianciou, ktorá disponuje jadrovými zbraňami a používa ich ako odstrašujúci prostriedok.

„Cieľom Aliancie je, samozrejme, svet bez jadrových zbraní, ale kým budú existovať, zostaneme jadrovou alianciou, pretože svet, v ktorom Rusko, Čína a Severná Kórea majú jadrové zbrane a NATO nie, je nebezpečnejší,“ dodal.

Ruský prezident Vladimir Putin opakovane pohrozil, že Moskva by v prípade mimoriadnych okolností mohla použiť jadrové zbrane na svoju obranu. Rusko obviňuje západné krajiny, že tlačia svet do jadrovej konfrontácie tým, že poskytujú Ukrajine zbrane v hodnote miliárd dolárov, z ktorých niektoré sa používajú pri útokoch na ruskom území.

Rusko s Bieloruskom počas minulého týždňa spustili druhú fázu spoločných manévrov, ktoré zahŕňajú použitie taktických jadrových zbraní. Podľa ruského ministerstva obrany je cieľom cvičenia uistiť sa, že príslušníci oboch armád a ich vybavenie sú pripravení na ochranu suverenity a územnej celistvosti Moskvy a Minsku.

Stoltenberg v rozhovore pre britský denník tiež varoval, že NATO môže čeliť niečomu, čomu nikdy predtým nečelilo - dvom potenciálnym protivníkom s jadrovými zbraňami: Číne a Rusku. „Samozrejme, že to má svoje dôsledky,“ dodal.

Zároveň vyzval západných spojencov, aby naďalej podporovali Kyjev. Členovia Aliancie sa minulý týždeň dohodli na pláne koordinácie pomoci Ukrajine v oblasti dodávok vojenskej techniky a výcviku. Koordinácia pomoci Ukrajine sa tak presunie z neformálnej skupiny vedenej Spojenými štátmi pod oficiálnu misiu NATO.

Štokholmský medzinárodný ústav pre výskum mieru (SIPRI) vo svojej výročnej správe zverejnenej v pondelok uviedol, že deväť krajín (USA, Rusko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Čína, India, Pakistan, Severná Kórea a Izrael), ktoré disponujú jadrovými zbraňami, vlani pokračovalo v modernizácii svojho jadrového arzenálu a niekoľko z nich nasadilo nové jadrové zbraňové systémy.

V januári bolo podľa SIPRI celosvetovo na skladoch pripravených na možné použite 9585 jadrových hlavíc z odhadovaného celkového počtu 12.121. V stave „vysokej operačnej pohotovosti“ bolo udržiavaných približne 2100 balistických rakiet, dodal inštitút. To sa podľa neho týka najmä jadrového arzenálu Ruska a USA, ale aj Číny.