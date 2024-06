Prezident by sa chcel v septembri prihovoriť poslancom parlamentu

Do parlamentu by chcel prichádzať častejšie ako raz za rok. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

„Pravdepodobne by som mohol dodržiavať rituál výročia inaugurácie a pred letom zhodnotiť situáciu v krajine. Ale mám predstavu predstúpiť pred poslancov aj pri ďalších zásadných témach, ktoré sú ešte pred nami,“ dodal. Hoci sa prezident nezodpovedá parlamentu, podľa Pellegriniho môže otvárať diskusiu o dôležitých témach.

V súvislosti so smerovaním krajiny by bol rád, keby sa pri kľúčových otázkach nachádzala elementárna zhoda naprieč politickým spektrom. Spoločnosť by sa podľa jeho slov tiež mala učiť ctiť si úrad prezidenta. „Bez ohľadu na to, kto sedí na stoličke prezidenta alebo prezidentky,“ doplnil.

Pellegrini v diskusii načrtol aj personálne obsadenie aparátu paláca. „Novým kancelárom, čiže úradujúcou hlavou celej organizácie, bude v Prezidentskom paláci, na môj návrh, Peter Vodrážka,“ priblížil. Ide podľa jeho slov o právnika, s ktorým sa mu dobre spolupracovalo v Národnej rade SR. „Riaditeľom kabinetu prezidenta bude Matej Čapliar,“ dodal.

Prezident v relácii tiež povedal, že v obydlí, kde teraz býva, boli vykonané bezpečnostné opatrenia, aby bola polícia schopná chrániť celé okolie domu. Deklaroval ochotu podriadiť sa navrhovanému ustanoveniu, na základe ktorého by mali traja najvyšší ústavní činitelia povinne bývať v priestoroch, ktoré určí štát.