Sociológ: Prezident v prejave naznačil, že za rozdelenie spoločnosti môžu všetci

Poukázal na vinu politikov, médií aj ľudí. Snažil sa im pritom ukázať, že by si mali vstúpiť do svedomia. Pre TASR to skonštatoval sociológ a riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích s tým, že sa uvidí, či sa to aj podarí zrealizovať.

„Rozprával veľa o porozumení medzi ľuďmi na Slovensku. Samozrejme, nezabudol opomenúť aj fakt, že žijeme v dynamickej dobe, kde je veľa nástrah a stále menej pociťujeme istoty,“ poznamenal. Jadrom podľa neho bolo zomknúť sa. Doplnil, že Pellegrini hovoril o mnohých príkladoch aj z histórie Slovenska, kde zomknutie ľudí v určitých kritických situáciách Slovensku pomohlo a posunulo ho ďalej.

Prezident SR by bol podľa sociológa rád iniciátorom alebo začal s iniciatívami, aby si ľudia aj politici viac rozumeli. „Sám naznačil, že si myslí, že Prezidentský palác by malo byť miesto, kde by mal byť v prípade väčších konfliktov medzi politickými stranami spôsob tieto konflikty urovnávať a hľadať spoločnú reč,“ uviedol.

Hřích poukázal aj na to, že prezident SR v príhovore neopomenul ani zahraničnú politiku. Hovoril podľa neho o tom, čo komunikoval aj predtým. Slovensko pritom považuje za pevnú súčasť európskych a euroatlantických štruktúr, ale zároveň by podľa sociológa chcel, aby malo čo najsilnejší hlas a neprispôsobovalo sa.