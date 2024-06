Peter Pellegrini zložil sľub, ujíma sa funkcie prezidenta SR

Urobil tak na sobotňajšej slávnostnej inauguračnej schôdzi Národnej rady SR v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave. Fiačan zloženie sľubu v zmysle ústavy potvrdil, čím sa Pellegrini ujal funkcie.

„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony,“ citoval Pellegrini Ústavu SR. Ak by sľub odmietol alebo by ho zložil s výhradou, podľa ústavy by voľby prezidenta boli neplatné a nemohol by stáť na čele štátu.