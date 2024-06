Na ceste pod Strečnom sa prevrátilo auto, vodiči sa zdržia niekoľko hodín

Rozsiahle kolóny vozidiel sa aktuálne tvoria na ceste prvej triedy pod Strečnom. Havarovalo tam osobné auto, ktoré blokuje jeden jazdný pruh. Informovala o tom v piatok popoludní žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Vodič osobného auta značky Škoda Octavia v smere z Martina na Žilinu z nezistených príčin prešiel na pravú krajnicu a narazil do zvodidiel. Následne prešiel do protismeru, kde narazil do brala a vozidlo zostalo prevrátené na ľavom boku.

"Vodič utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice. Premávka je príslušníkmi polície riadená striedavo. Ďalšie okolnosti ako aj presné príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania," uviedla Šefčíková.

Foto: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline

Podľa portálu Žilinak na mieste zasahoval záchranársky vrtuľník zo Žiliny a dorazila aj posádka záchrannej zdravotnej služby.

Podľa informácií zo Zelenej vlny RTVS sa vodiči v smere do Martina zdržia dve hodiny, v smere do Žiliny hodinu. Úsek motoristom odporúčajú obísť cez Terchovú.