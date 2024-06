Lekári i pacienti kritizujú postoj Slovenska k novým medzinárodným zdravotným predpisom

Upozorňujú na možné negatívne dopady na zdravie občanov. Vyplýva to zo stanovísk Slovenskej lekárskej komory (SLK), Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP).

„SLK so znepokojením prijala informácie o tom, že SR sa dištancovala od prijatia aktualizovaných medzinárodných zdravotníckych predpisov, prerokovávaných na nedávnom stretnutí Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Ženeve. Uvedomuje si, že medzinárodná spolupráca v oblasti ochrany zdravia a životov našich občanov je práve v prípade globálnych pandémií nevyhnutná,“ uviedli prezídium a rada komory vo vyhlásení. Dúfajú, že s definitívnym schválením bude SR súhlasiť.

S daným krokom nesúhlasí ani Slovenská lekárska spoločnosť a jej odborné spoločnosti. Považujú ho za nepochopiteľný a poškodzujúci občanov SR. Poukázali na to, že dokument definuje rámec pravidiel, akými bude svet reagovať na nové hrozby, epidémie či pandémie. „Je dôležité, aby SR bola súčasťou spoločného úsilia o zachovanie zdravia spoločnosti,“ dodali. V tejto veci sa otvoreným listom obrátili na ministerstvo zdravotníctva.

Postoj SR skritizovala aj AOPP. „Aktualizované medzinárodné zdravotné predpisy (IHR) považujeme za záruku lepšieho zvládnutia prípadných pandémií,“ vysvetlila. Poukázala na to, že k materiálu donedávna neboli zo strany SR zásadné pripomienky. „Vyzývame preto ministerstvo zdravotníctva a vládu SR, aby sa Slovensko pridalo k ostatným členským štátom WHO, ktoré chcú urobiť všetko pre zdravie a bezpečnosť svojich občanov,“ poznamenala. Zároveň ocenila iniciatívu ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) rozšíriť súčasnú pracovnú skupinu pre IHR aj iniciovanie mimoriadneho zasadnutia parlamentného výboru pre zdravotníctvo opozíciou.

SR sa na júnovom stretnutí členských krajín WHO v Ženeve verbálne disasociovala, teda dištancovala od prijatia balíka revidovaných článkov medzinárodných zdravotných predpisov. Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár to odôvodnil tým, že nové predpisy uprednostňujú záujmy farmaceutického priemyslu. Namietal aj neprimerané zásahy do ľudských práv a základných slobôd či do zvrchovanosti suverénnych členských štátov.

Postoj SR kritizovali viaceré zdravotnícke organizácie aj opozícia. Tá preto iniciovala mimoriadne zasadnutie parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Šéfka rezortu zdravotníctva avizovala, že posilní pracovnú skupinu, ktorá má aktualizované dokumenty vyhodnotiť.