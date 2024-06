Pavel: Rusko je pre NATO dlhodobou hrozbou, Aliancia k nemu musí zmeniť prístup

Pavel podotkol, že Rusko bolo v bývalých strategických dokumentoch Aliancie definované ako partner. Pripomenul Zakladajúci akt o vzájomných vzťahoch, spolupráci a bezpečnosti medzi NATO a Ruskou federáciou z roku 1997, neskôr vznik Rady NATO – Rusko a pravidelné rokovania, na ktorých sa v minulosti aj on zúčastňoval ako predseda vojenského výboru Aliancie. Rusko sa však podľa jeho slov ako partner nespráva. „Správa sa ako nepriateľ, otvorene nás označuje za svojich nepriateľov a my by sme určite nemali predstierať, že je pre nás stále partnerom,“ zdôraznil český prezident.

Podotkol, že Rusko je pre Alianciu dlhodobou bezpečnostnou hrozbou a tak k nemu musí aj pristupovať. „Musí sa to odraziť aj v našich základných dokumentoch a v prístupe k Rusku. Nemôžeme s ním zaobchádzať ako s partnerom alebo neutrálnou krajinou, to nejde. Očakávam, že výstup zo summitu (vo Washingtone) bude zadanie pre zodpovedajúce orgány, aby vypracovali návrh nového politického prístupu vo vzťahu k Rusku,“ povedal Pavel.

Práve očakávania od blížiaceho sa summitu boli jednou z tém, ktorými sa lídri na stretnutí B9 zaoberali. Okrem nového prístupu Aliancie k Rusku Pavel načrtol aj ďalšie body, a to posilnenie obranných schopností NATO vo vzťahu k bezpečnostnej situácii, podporu Ukrajiny aj z hľadiska jej budúceho ukotvenia do obranných a európskych štruktúr, spoluprácu s krajinami v Indopacifiku a zhodu na kandidátovi na nového šéfa NATO.