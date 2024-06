Politologička: PS oslovilo voličov otváraním skutočných európskych tém

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) oslovilo voličov otváraním skutočných európskych tém, ako napríklad tzv. green deal alebo kultúrne a civilizačné smerovanie Slovenska, a to priblížením z pohľadu záujmov slovenských občanov, ktorí ich podporujú. Pre TASR to skonštatovala politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Darina Malová. Víťazstvo PS vo voľbách do Európskeho parlamentu preto nepovažuje za prekvapivé.

„Nemôžeme hovoriť o tom, že by prišlo k nejakému veľkému prekvapeniu, lebo ten rozdiel medzi Progresívnym Slovenskom a stranou Smer-SD je relatívne malý,“ priblížila Malová s tým, že za prekvapivý možno považovať neúspech strán SaS a Demokrati. Tiež neočakávala výsledok hnutia Republika a strany Hlas-SD.

Malovú podľa jej slov tiež prekvapila vysoká volebná účasť. „Možno to súvisí aj s tou mierou mobilizácie celej spoločnosti. V pomerne krátkom slede menej ako za rok sme tu mali troje volieb, parlamentné, prezidentské, teraz európske a to, samozrejme, udržiava spoločnosť pripravenú,“ zhodnotila.