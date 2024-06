Prezidentku teší nárast účasti Slovákov v eurovoľbách

Poďakovala sa voličom, ktorí sa zúčastnili na voľbách a zablahoželala slovenským zvoleným poslancom. Verí, že v spolupráci s ostatnými europoslancami posilnia aj hlas Slovenska a zvýšia váhu národných záujmov.

„Teší ma, že účasť slovenských občanov v týchto voľbách postupne rastie a že Európsku úniu stále viac považujeme za náš životný priestor,“ napísala na sociálnej sieti hlava štátu. Pripomenula, že Európska únia vznikla ako vyjadrenie vôle európskych štátov vyhnúť sa opakovaniu politických i vojenských konfliktov a vykročiť cestou porozumenia a spolupráce. „A táto vôľa pretrváva,“ dodala.

Hlava štátu si myslí, že k zásadnejšej hodnotovej zmene, ktorú avizovali krajne pravicové a euroskeptické strany, nepríde. „Ich percentuálny nárast je však pre všetky európske demokratické strany pripomienkou, že hodnoty, na ktorých bola Európska únia založená, potrebujeme naďalej chrániť a rozvíjať,“ vyhlásila.

Víťazom volieb do EP na Slovensku sa stalo Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 27,81 percenta hlasov. Nasleduje strana Smer-SD (24,76 percenta) a hnutie Republika (12,53 percenta). Do europarlamentu sa dostali aj kandidáti za Hlas-SD (7,18 percenta) a KDH (7,14 percenta). Volebná účasť na Slovensku dosiahla 34,38 percenta. Ide o najvyššiu účasť z doterajších piatich eurovolieb v histórii SR.