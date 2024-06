Výsledky eurovolieb podľa krajov

Žilinský kraj

Najväčšiu podporu vo voľbách do Európskeho parlamentu získal od voličov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Smer-SD so ziskom 26,57 percenta. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb zverejnených Štatistickým úradom SR.

Smer-SD volilo v ŽSK viac ako 53.000 voličov. Na druhom mieste v rámci kraja skončilo Progresívne Slovensko so ziskom 24,81 percenta. Nasledovali Republika (14,88 percenta), KDH (9,06 percenta) a Hlas-SD (7,51 percenta).

Menej ako päťpercentnú podporu voličov si pripísali Demokrati (4,73 percenta), SaS (4,57 percenta), SNS (2,71 percenta), koalícia Slovensko, Za ľudí (1,53 percenta) a Zdravý rozum (1,02 percenta). Zvyšné strany získali pod jedno percento hlasov.

Smer-SD zvíťazil v piatich z jedenástich okresov ŽSK, najviac hlasov získal v okrese Čadca (35,42 percenta) a prvé miesto mu patrilo aj v okresoch Bytča, Kysucké Nové Mesto, Turčianske Teplice a Tvrdošín. PS ovládlo voľby v okresoch Žilina, Ružomberok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a Martin. V Martinskom okrese získalo PS najvyšší podiel hlasov (29,21 percenta). Najväčšiu podporu v okrese Námestovo malo KDH (26,36 percenta).

Na eurovoľbách sa v ŽSK zúčastnilo 203.779 voličov, čo predstavuje volebnú účasť 36,58 percenta. Najvyššia bola v okrese Žilina (40,81 percenta), najnižšia v okrese Námestovo (27,14 percenta).

Trenčiansky kraj

V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) vyhrala voľby do Európskeho parlamentu strana Smer-SD pred Progresívnym Slovenskom (PS), tretia skončila Republika. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.

Strana Smer-SD získala v TSK 30,85 percenta hlasov, za kandidátov PS hlasovalo 24,81 percenta voličov v TSK. Nasledovali Republika (14,95 percenta), Hlas-SD (7,77 percenta) a KDH (5,83 percenta).

Päťpercentnú hranicu v TSK neprekročili strany SaS (4,40 percenta), Demokrati (4,32 percenta), SNS (2,28 percenta), koalícia Slovensko, Za ľudí (1,55 percenta) a strana Zdravý rozum (1,06 percenta).

Strana Smer-SD zvíťazila vo všetkých okresoch TSK s výnimkou Trenčianskeho, kde triumfovalo Progresívne Slovensko. Smer-SD získal najviac hlasov v TSK v okrese Bánovce nad Bebravou (34,59 percenta), najmenej v okrese Trenčín (25,98 percenta).

Druhé Progresívne Slovensko získalo najviac hlasov v Trenčianskom okrese (30,87 percenta), najmenej v okrese Partizánske (20,70 percenta).

Nitriansky kraj

V Nitrianskom kraji získala vo voľbách do Európskeho parlamentu najviac hlasov strana Smer-SD. Podľa údajov Štatistického úradu SR ju volilo 45.368 voličov, čo je 26,01 percenta. Na druhom mieste skončilo Progresívne Slovensko so 40.892 hlasmi a 23,44 percenta.

Hnutie Republika volilo 21.800 ľudí, v eurovoľbách tak získalo 12,5 percenta. Strana Szövetség - Aliancia získala 11,71 percenta, celkovo jej svoj hlas odovzdalo 20.438 voličov. Stranu Hlas-SD volilo 15.126 ľudí, čo znamená 8,67-percentný podiel.

KDH so ziskom 4,41 percenta volilo 7699 ľudí. Nasledujú Demokrati s 3,91-percentným podielom a s 6821 hlasmi. SaS oslovila v Nitrianskom kraji 6347 voličov a získala 3,63 percenta. Hnutie Slovensko a Za ľudí získali v eurovoľbách spolu 1,51 percenta, volilo ich 2649 ľudí. SNS so ziskom 1,42 percenta volilo v Nitrianskom kraji 2484 ľudí.

Zo siedmich okresov Nitrianskeho kraja vyhralo Progresívne Slovensko v Nitrianskom, Šalianskom a Levickom okrese. Strana Smer-SD zasa v Zlatomoravskom, Novozámockom a Topoľčianskom okrese. V okrese Komárno bola víťazom strana Szövetség - Aliancia, ktorá tu získala 41,01 percenta.

