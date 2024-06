Naďalej treba počítať s búrkami, platia aj výstrahy pred povodňami

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstraha platí pre väčšinu Slovenska do 20.00 h. V Bratislavskom a Trnavskom kraji platí výstraha do 19.00 h. SHMÚ upozorňuje, že sa môžu vyskytnúť búrky spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, krúpami a s nárazovým vetrom, ktorý môže dosiahnuť rýchlosť do 85 kilometrov za hodinu.

Stred a západ môžu zasiahnuť povodne

Vydané sú aj hydrologické výstrahy pred povodňami. Prvý stupeň platí pre viaceré okresy na západe Slovenska, tiež na väčšine stredného Slovenska a na východe v okresoch Gelnica a Košice-okolie - Hornád.