Zverejnili výsledky eurovolieb, víťazom na Slovensku je PS

Nasleduje strana Smer-SD (24,76 percenta) a hnutie Republika (12,53 percenta). Do europarlamentu sa dostali aj kandidáti za Hlas-SD (7,18 percenta) a KDH (7,14 percenta). Oficiálne výsledky potvrdila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na nedeľnej tlačovej konferencii.

Do EP sa nedostali SaS (4,92 percenta), Demokrati (4,68 percenta) ani Maďarská aliancia (3,88 percenta). Na mandát v europarlamente nedosiahli ani koalícia Slovensko, Za ľudí (1,98 percenta) a SNS (1,90 percenta). Voliči si mohli vyberať z 23 politických subjektov, zvyšné strany získali pod jedno percento hlasov. Účasť v eurovoľbách dosiahla 34,38 percenta (1.505.176 voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní).

Slováci si v eurovoľbách zvolili 15 poslancov. Sú nimi Ľudovít Ódor, Ľubica Karvašová, Martin Hojsík, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Michal Wiezik, Lucia Yar (všetci PS), Monika Beňová, Katarína Roth Neveďalová, Judita Laššáková, Erik Kaliňák, Ľuboš Blaha (všetci Smer-SD), Milan Uhrík, Milan Mazurek (obaja Republika), Miriam Lexmann (KDH) a Branislav Ondruš (Hlas-SD).

Najviac prednostných hlasov získal Ódor

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Najviac prednostných hlasov v sobotných (8. 6.) voľbách do Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku získal líder kandidátky Progresívneho Slovenska (PS) Ľudovít Ódor (294.944 hlasov). Za ním nasleduje dvojka kandidátnej listiny Smeru-SD Ľuboš Blaha (187.020 hlasov). Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré potvrdila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na nedeľnej tlačovej konferencii.

Tretí najvyšší počet prednostných hlasov získal Erik Kaliňák (Smer-SD) so 151.860 hlasmi. Nasleduje Milan Uhrík (Republika) so 133.949 hlasmi, Monika Beňová (Smer-SD) so 131.126 hlasmi a Veronika Cifrová Ostrihoňová (PS) so 117.207 hlasmi. Ďalší kandidáti získali pod 100.000 prednostných hlasov. Martin Hojsík (PS) dostal 89.084 hlasov, Judita Laššáková (Smer-SD) 87.166 hlasov, Milan Mazurek (Republika) 71.656 hlasov. Nasleduje Ľubica Karvašová (PS) so 65.835 hlasmi, Miriam Lexmann (KDH) s 58.179 hlasmi, Katarína Roth Neveďalová (Smer-SD) so 44.409 hlasmi a Branislav Ondruš (Hlas-SD) so 42.423 hlasmi.

Zvolený kandidát Michal Wiezik (PS) získal 30.022 hlasov, no preferenčne silnejších od neho bolo niekoľko kandidátov, ktorí sa do EP nedostali. Sú nimi Branislav Becík (Hlas-SD) s 39.595 hlasmi, Richard Sulík (SaS) s 36.603 hlasmi, Anna Belousovová (Republika) s 32.313 hlasmi, Jaroslav Naď (Demokrati) s 31.751 hlasmi a József Berényi (Maďarská aliancia) s 31.469 hlasmi.