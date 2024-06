Demokrati: Mandát v EP sme podľa neoficiálnych výsledkov nezískali

Skončiť mala tesne pod potrebnými piatimi percentami. Uviedla to vo svojom stanovisku. Neoficiálne výsledky ju mrzia, no rešpektuje ich.

„Výsledok nás, samozrejme, mrzí, o to viac, že podľa predbežných prepočtov, ak by Demokrati získali päť percent, Smer-SD by mal o jeden mandát menej. Takto osem z 15 poslancov nie je zaradených vo frakciách, a teda ich možnosť čokoľvek ovplyvniť v prospech Slovenska bude nulová,“ skonštatovala na sociálnej sieti.

Strana verí, že víťaz volieb do Európskeho parlamentu (EP) si je vedomý svojej zodpovednosti. „Teraz prichádza skutočná práca,“ podotkla. Demokrati zároveň poďakovali všetkým ľuďom, ktorí sa zúčastnili na sobotňajších (8. 6.) eurovoľbách, aj svojim podporovateľom.

Definitívne výsledky eurovolieb vrátane informácií o účasti budú zverejnené v nedeľu po 23.00 h po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách Európskej únie. Zverejnia ich na stránke www.volbysr.sk. Výsledky zároveň oficiálne potvrdí Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na tlačovej konferencii. Predbežné výsledky do tohto času nebude Štatistický úrad SR zverejňovať.