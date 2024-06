Komisie začínajú sčítavať hlasy, väčšina miestností sa zatvorila

Väčšina volebných miestností na Slovensku sa zatvorila. Komisie v nich začínajú sčítavať hlasy. V troch volebných okrskoch v Palárikove (okres Nové Zámky) sa hlasovanie predlžuje, do nedele (9. 6.) 1.00 h platí stále volebné moratórium. Definitívne výsledky eurovolieb sa zverejnia v nedeľu po 23.00 h.„Môžeme konštatovať, že pokiaľ sa neudialo v niektorom okrsku niečo v úplne posledných minútach, tak v túto chvíľu sú uzavreté takmer všetky volebné okrsky,“ informoval predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda na sobotňajšej tlačovej konferencii.Dlhšie sa hlasuje v troch volebných okrskoch v Palárikove, ktoré dopoludnia na čas uzatvorili pre nález bieleho prášku. Jednu z nich zavreli na tri hodiny, hlasovanie sa v nej predĺžilo do nedele 1.00 h. Analýza ukázala, že neznámy biely prášok nie je životu nebezpečný, ale išlo o škrob.Priebeh volieb do Európskeho parlamentu bol podľa Burdu v súhrne pokojný. „Ani infolinka odboru volieb, referenda a politických strán sa nezaoberala nejakými mimoriadnymi udalosťami,“ doplnila riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra Eva Chmelová.Polícia okrem incidentu v Palárikove riešila aj niekoľko ďalších incidentov, okrem iného podozrenie, že podpredseda okrskovej komisie v Spišskej Teplici (okres Poprad) bol pod vplyvom alkoholu. „Hliadka prišla a následne bol podpredseda vykázaný von,“ povedal prezident Policajného zboru Ľubomír Solák. Policajti sa podľa jeho slov zaoberajú aj incidentom v jednej z volebných miestností v Košiciach, kde mal jeden z členov komisie počmárať časť čistých hlasovacích lístkov a položiť ich do tašky. Zároveň poďakoval všetkým policajtom, hasičom aj vojakom, ktorí participovali na zabezpečovaní priebehu volieb.Definitívne výsledky eurovolieb vrátane informácií o účasti budú zverejnené v nedeľu po 23.00 h po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách Európskej únie. Zverejnia ich na stránke www.volbysr.sk. Výsledky zároveň oficiálne potvrdí komisia na tlačovej konferencii. Predbežné výsledky do tohto času nebude Štatistický úrad SR zverejňovať.