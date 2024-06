Šimečka: Návrhy koaličnej SNS sú zásahom do slobody slova a nezávislosti médií

Ak by zmeny prešli, dali by absolútnu slobodu slova politikom vlády a, naopak, by obmedzili všetkých tých, ktorí vládu kritizujú. Na tlačovej konferencii to skonštatoval predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka v súvislosti s návrhmi SNS na zavedenie práva na opravu, zákaz anonymných diskusií a na spoplatnenie infožiadostí.

„Návrhy predstavujú jednostranný, mocenský a veľmi škodlivý zásah do slobody slova a do nezávislosti médií a, navyše, prichádzajú v čase, keď sú médiá a novinári pod enormným tlakom od politikov,“ povedal Šimečka. Návrhy SNS označil za nepremyslené a zle legislatívne pripravené. Kritizoval, že nie sú prediskutované v širšom kruhu a obchádzajú štandardný legislatívny proces.

Poslankyňa parlamentu Zora Jaurová (PS) poukázala na návrh SNS o práve na opravu pre verejných funkcionárov. „Ide o návrat k legislatíve, ktorá už pred časom na Slovensku bola, od ktorej sa upustilo, pretože sprísňujú lehoty a rozsah, v ktorom verejní funkcionári budú môcť požadovať korekcie v médiách,“ podotkla. Poslankyňa pripomenula, že v slovenskej legislatíve je v súčasnosti právo na vyjadrenie pre verejných funkcionárov.

Šimečka zároveň na tlačovej konferencii uviedol, že vládni politici zneužívajú atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby dosiahli svoje politické ciele. Koalíciu zároveň vyzval, aby si spoločne s opozíciou v súvislosti s prípravou legislatívy tzv. lex atentát sadli za jeden stôl. Štát podľa neho musí na atentát reagovať aj legislatívne, preto považuje prípravu balíka zmien za legitímnu.

„Chcem vyzvať vládnu koalíciu, ak skutočne má záujem na nejakej novej politickej kultúre, na lepšej komunikácii, na zmiernení napätia, poďme tento balíček lex atentát schváliť v parlamente spoločne, poďme sa dohodnúť na kompromisnom znení,“ vyzval Šimečka. Zároveň chce k legislatíve okrúhly stôl z expertov vlády, opozície aj profesijných združení.