Nehoda na D2: Zrazili sa dve autá

Dopravu v Bratislave a okolí v pondelok ráno komplikujú kolóny. Hlásená je aj nehoda na bratislavskej diaľnici D2 pred tunelom Sitina v smere od Stupavy. Zrazili sa tam dve autá a blokujú ľavý jazdný pruh. Vodiči sa zdržia v kolóne asi 15 minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS na sociálnej sieti.

Kolóny na 40 minút sú hlásené na vjazde do Bratislavy po starej Seneckej ceste. Zdržanie asi 30 minút cestári odhadujú na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom z Malaciek. Na vjazde do Petržalky z Rusoviec je zdržanie zas odhadované na desať minút.

Kolóny sa tvoria aj na trase Malinovo - Most pri Bratislave, kde si vodiči postoja 20 minút. Rovnako sa zdržia aj v Chorvátskom Grobe - Čiernej Vode smerom do Bratislavy, v Moste pri Bratislave - Studenom smerom na Šamorín a na trase Slovenský Grob - Pezinok.

Cestári upozorňujú, že pre kolóny v Mlynskej doline v smere na Most Lanfranconi do Petržalky je priebežne regulovaná rýchlosť v tuneli Sitina na diaľnici D2 v smere z Lamača. Na celom úseku vodiči stratia asi 20 minút.