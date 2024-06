Real získal 15. titul, Bellingham: "Najlepší večer v mojom živote"

Futbalisti Realu Madrid triumfovali v Lige majstrov. V sobotňajšom finále na štadióne Wembley v Londýne zdolali Borussiu Dortmund 2:0 a zaznamenali 15. titul v najprestížnejšej klubovej súťaži, čím vylepšili svoj vlastný rekord.

Hráči Dortmundu sa v úvodnom polčase prezentovali paradoxne najväčšou zbraňou svojho súpera. Tvorbu hry nechali na Madridčanov a snažili sa štartovať do rýchlych protiútokov. Real pôsobil nervózne a jeho defenzíva v úvodnej polhodine „horela“. Outsider duelu sa dostal do niekoľkých vyložených šancí, ale zakončenia Juliana Brandta či Karima Adeyemiho sa gólom neskončili a po strele Nicklasa Füllkruga pomohla Thibautovi Courtoisovi žrď. Nemecký zástupca bol lepší takmer 70 minút, no svoju prevahu nedokázal pretaviť na dôležitý presný zásah a napokon dostal lekciu z efektivity. Real dokázal zúročiť obrovské skúsenosti a udrieť. Stalo sa tak iba pár sekúnd po príchode Marca Reusa, ktorý odohral posledný duel v drese Dortmundu a v 74. minúte sa prizeral otváraciemu presnému zásahu Carvajala. Poistku ďalšieho triumfu madridského klubu pridal v 83. minúte Vinicius Junior, pre ktorého to bol šiesty gól v tohtoročnej edícii LM. Borussia sa na malý moment nadýchla v 87. minúte, ale ich predčasnú radosť zastavilo ofsajdové postavenie zakončujúceho Füllkruga.

Real dosiahol po zisku titulu v španielskej La Lige na ďalšiu významnú trofej v sezóne 2023/2024, v ktorej vybojoval aj víťazstvo v domácom Superpohári. Kouč španielskeho majstra Carlo Ancelotti sa ako prvý tréner v histórii predstavil v šiestom finále Ligy majstrov a s piatimi titulmi je na čele tabuľky koučov s najviac prvenstvami v LM/EPM. S AC Miláno triumfoval v rokoch 2003, 2007 a s Realom Madrid v roku 2014, 2022 a 2024. Real na tróne pre európskeho klubového šampióna nahradil vlaňajšieho víťaza Manchester City. „Biely balet“ uspel vo všetkých svojich deviatich uplynulých finále LM. Naďalej platí, že Real neuspel vo finále pohárovej Európy naposledy v roku 1983. Vtedy podľahol vo finále Pohára víťazov pohárov UEFA škótskemu Aberdeenu. Úradujúci španielsky šampión našiel v 55 dueloch vo všetkých súťažiach iba jediného premožiteľa. Bol ním mestský rival Atletico Madrid, ktorý uspel proti Realu raz v pohári a raz v lige.

Dortmund sa na domácej scéne trápil a v Bundeslige obsadil piatu priečku so stratou 27 bodov na Bayer Leverkusen. Napriek tomu si zverenci Edina Terziča nechali to najlepšie na účinkovanie v pohárovej Európe. Svoj potenciál načrtli v skupinovej fáze, keď sa dostali na čelo nabitej F-skupiny pred Paríž Saint-Germain, AC Miláno a Newcastle United. Skvelý vstup do súťaže vyšperkovali vo vyraďovačke, keď v nej postupne vyradili PSV Eindhoven, Atletico Madrid a v semifinále prekvapivo aj PSG. Vo Wembley si zopakovali finálovú účasť spred 11 rokov, keď podľahli Bayernu Mníchov (1:2). Ich jediný triumf v súťaži zaznamenali ešte v roku 1997, keď vo finále zdolali Juventus Turín (3:1).

Najlepším strelcom Ligy majstrov v tejto sezóne sa stali s ôsmimi gólmi Kylian Mbappe z Paríža Saint-Germain a Harry Kane z Bayernu Mníchov. O dva menej dosiahli Antoine Griezmann (Atletico Madrid) a Erling Haaland (Manchester City) a rovnako aj Vinicius Junior z Realu.

Finále Ligy majstrov UEFA 2023/2024 - Štadión Wembley, Londýn

Borussia Dortmund - Real Madrid 0:2 (0:0)

Góly: 74. Carvajal, 83. Vinicius. Rozhodovali: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.), ŽK: Schlotterbeck, Sabitzer, Hummels - Vinicius, 86.212 divákov

Dortmund: Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Can (80. Malen), Sabitzer - Sancho (87. Bynoe-Gittens), Brandt (80. Haller), Adeyemi (72. Reus) - Füllkrug

Real: Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy - Camavinga, Valverde, Kroos (85. Modrič) - Rodrygo (90.+1 Militao), Bellingham (85. Joselu), Vinicius (90.+4 Vazquez)

„Žlto-čierni“ zaujali ešte pred úvodným hvizdom, keď netradične vstúpili na polovicu súpera, aby potleskom pozdravili svojich fanúšikov. Už po pár sekundách musel hru prerušiť hlavný rozhodca Slavko Vinčič, keďže na ihrisko vbehlo niekoľko fanúšikov, s ktorými si usporiadatelia nevedeli poradiť približne 120 sekúnd. Úvodná desaťminútovka priniesla množstvo nepresností, oba tímy pôsobili nervózne. Do prvej veľkej príležitosti sa dostal v 14. minúte Dortmund. Obranca Schlotterbeck adresoval dlhú prihrávku za obranu na Füllkruga, ktorý sa vyhol ofsajdovému postaveniu a vytvoril šancu pre Brandta. Ten sa snažil v pokutovom území obstreliť brániaceho Carvajala, ale loptu netrafil ideálne. Defenzíva „bieleho baletu“ zaspala aj v 21. minúte, keď si neustrážila nábeh Adeyemiho po dlhej prihrávke Hummelsa. Útočník Dortmundu sa snažil obísť brankára Courtoisa, no loptu si predkopol až príliš a v zakončení ho zblokoval Carvajal. Borussia sa snažila využiť momentum, ďalšiu loptu za obrannú líniu Realu poslal Maatsen a Courtoisovi pomohla žrď po strele Füllkruga. Adeyemi svojou rýchlosťou robil výrazné problémy na pravej strane Carvajalovi aj Rüdigerovi. Pred uplynutím prvej polhodiny sa dostal k ohrozeniu brány a Real zachránil Courtois. Belgický brankár podržal svoj tím aj v 41. minúte, keď zo strednej vzdialenosti vyslal prudkú prízemnú strelu Sabitzer.

Krátko po zmene strán mal prvú príležitosť aj Real. Priamy kop zo zaujímavej pozície spoza šestnástky zahrával Kroos, ktorého strela smerovala do horného rohu, ale pripravený Kobel predviedol skvelý zákrok. Švajčiarsky brankár bol v permanencii aj v 56. minúte, no strelu Carvajala mu stlmil priamo do rúk brániaci Maatsen. Dortmund dokázal variovať v hre, v úvode druhého polčasu zavrel Real na jeho polovici a zmenšil prevahu Madridčanov v držaní lopty. Ďalšiu šancu spálil po hodine hry Füllkrug, ktorý prudko hlavičkoval po výbornom centri Adeyemiho, ale Courtois stál opäť na správnom mieste. Real sa nevedel presadiť 70 minút, iba ťažko hľadal recept na kompaktnú obranu Dormundu a chýbal mu moment prekvapenia. Ako prvý siahol po zmene tréner Terzič, v 72. minúte stiahol aktívneho Adeyemiho a na ihrisko poslal Reusa, ktorého čakali posledné minúty v drese Borussie. Krátko po príchode futbalového „smoliara“ po pár sekundách Dortmund inkasoval. Po rohovom kope si našiel loptu Carvajal a hlavou nasmeroval loptu do brány - 1:0. Definitívne zlomil odpor Borussie v 83. minúte Vinicius.

Hlasy aktérov po zápase

Thibaut Courtois, brankár Realu: „Je to neuveriteľné. Som veľmi šťastný, je to pre mňa osobne veľké víťazstvo. Prvý polčas bol veľmi náročný, súper hral veľmi dobre. Strácali sme veľa lôpt, hráči Dortmundu boli silní v protiútokoch. Počas prestávky sme si povedali pár slov, boli sme naďalej v hre. Druhá časť bola oveľa lepšia, tréner zmenil niektoré veci. Pre mňa to bola hrôzostrašná sezóna, no vyhrať Ligu majstrov v jej závere je skvelé.“

Jude Bellingham, stredopoliar Realu: „Vždy som sníval o tom, že budem hrať v týchto zápasoch. Nedokážem to vyjadriť slovami. Je to najlepší večer môjho života. Nemohol som si to vysnívať lepšie. Som veľmi vďačný svojim spoluhráčom, svojej rodine, tímu, fyzioterapeutom, všetkým, ktorí sa na tom podieľali. Je to obrovské skupinové úsilie.“

Gregor Kobel, brankár Dortmundu: „Momentálne sme veľmi sklamaní, čo je po takomto zápase normálne. Proti Realu Madrid asi nedostanete toľko šancí a viete, že sú vždy nebezpeční. Mali sme svoje príležitosti a musíme ich využiť. Je to stopercentný úspech, že sme tu boli a odohrali tento duel. Som hrdý na tento tím a ukázali sme, že môžeme hrať na najvyššej úrovni.“