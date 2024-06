Von der Leyenová: Návrh na prímerie v Gaze je vyvážený a realistický

„V plnej miere súhlasím s americkým prezidentom Joeom Bidenom, že najnovší návrh je významnou príležitosťou na ukončenie vojny a utrpenia civilného obyvateľstva v Gaze,“ napísala von der Leyenová na sociálnej sieti X.

„Tento trojstupňový plán je vyvážený a realistický. Teraz potrebuje podporu všetkých strán,“ dodala.

Biden v piatok oznámil, že Izrael predložil palestínskemu militantnému hnutiu Hamas návrh na úplné prímerie v Pásme Gazy. Návrh má tri fázy a zahŕňa celkové prímerie, stiahnutie izraelských síl zo všetkých obývaných oblastí Pásma Gazy, prepustenie rukojemníkov a návrat pozostatkov mŕtvych rukojemníkov. Plán by podľa amerického prezidenta umožnil zvýšenie humanitárnej pomoci a do Pásma Gazy by každý deň prichádzalo 600 nákladných áut s pomocou.

Americký prezident apeloval na Hamas, aby ponuku prijal. Zároveň vyzval izraelské vedenie, aby sa za dohodu postavilo aj napriek prípadnému tlaku. Zdôraznil, že túto príležitosť neslobodno premárniť, a vyslovil sa proti „nekonečnej vojne“.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu krátko po predstavení návrhu americkým prezidentom uviedol, že vojna v Pásme Gazy sa neskončí, kým nebude „eliminovaná“ schopnosť Hamasu vládnuť v enkláve a viesť vojnu.

Hamas v piatok oznámil, že plán hodnotí „pozitívne“. Vo svojom vyhlásení uviedol, že kladne vníma časť Bidenovho prejavu týkajúcu sa trvalého prímeria, stiahnutia izraelských síl z Gazy, obnovy a výmeny väzňov.