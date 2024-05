Sikorski: Poľsko by nemalo vylúčiť vyslanie svojich vojakov na Ukrajinu

„Nemali by sme to vylúčiť. Mali by sme nechať (ruského prezidenta Vladimira) Putina, aby hádal, aké sú naše zámery,“ uviedol Sikorski v odpovedi na otázku, či je Poľsko pripravené na Ukrajinu vyslať vojakov. Rozhovor s ministrom zverejnil poľský denník Gazeta Wyborcza, talianske noviny La Repubblica a španielsky denník El Pais.

Spojenci Ukrajiny z NATO prisľúbili Kyjevu vojenskú a peňažnú pomoc v boji proti ruskej invázii, ktorú jej budú poskytovať tak dlho, ako bude treba. Vo všeobecnosti však odmietli možnosť vyslania svojich vojakov na Ukrajinu.

Túto možnosť koncom februára otvoril na konferencii v Paríži francúzsky prezident Emmanuel Macron. Navrhol, že západní vojaci by na Ukrajine mohli pomôcť pri výcviku Ukrajincov.

Samotný Sikorski predtým uviedol, že prítomnosť vojakov NATO na Ukrajine podľa neho „nie je nemysliteľná“.

Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj v pondelok uviedol, že podpísal dokumenty, ktoré umožnia, aby francúzski vojenskí inštruktori čoskoro pricestovali na Ukrajinu a navštívili tamojšie výcvikové centrá