MIRRI vyhlásilo 20-miliónovú výzvu na kamerové systémy v mestách a obciach

V rámci rezortného dňa v okrese Komárno o tom v pondelok v Komárne informoval minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) za účasti štátneho tajomníka rezortu Michala Kaliňáka.

Suma prevyšujúca 20 miliónov eur, z ktorej sú takmer 4 milióny eur určené na bezpečné fyzické prostredie obcí, miest a regiónov a vyše 16,25 milióna eur smeruje k podpore budovania inteligentných miest a regiónov, je oficiálne vyhlásená.

„Do roku 2020 bolo vyčlenených na bezpečnú samosprávu za tri roky 11 miliónov eur, od roku 2020 do roku 2023, teda za bývalej vlády, nešlo ani do tejto oblasti ani jedno jediné euro. Teraz sme vypísali výzvu na viac ako 20 miliónov eur. Až 84 % primátorov a starostov na Slovensku totiž konštatuje, že investície do bezpečnosti, kamerových systémov a všetkého, čo s tými súvisí, sa im osvedčili,“ povedal minister.

Podľa jeho slov vo viac ako polovici zón, ktoré mestá a obce identifikovali ako problematické, nie sú kamerové systémy, takže umocnenie bezpečia ich rozširovaním je stále možné v ďalších kľúčových lokalitách.

„Výzva smerujúca do bezpečnosti samospráv nie je iniciatívou, ktorá vznikla na ministerstve, ale vďaka primátorom a starostom, ku ktorým patrí aj primátor Komárna Béla Keszegh,“ spresnil Raši.

O tieto financie sa môžu uchádzať mestá, obce, samosprávne kraje a tiež aj záujmové združenia právnických osôb. Je zameraná na využitie digitálnych riešení a informačných technológií v prostredí samosprávy. Zároveň ponúka možnosť pre zapájanie sa aj menších samospráv, ktoré si v projekte môžu namixovať viaceré riešenia.

Do výzvy sa môžu zapojiť samosprávy z každého kraja, v rámci svojich integrovaných územných investícií. Minimálna výška nenávratného finančného príspevku je vo výške 185.000 eur a maximálna je limitovaná celkovou výškou nenávratného finančného príspevku na úrovni vyčlenenej alokácie pre samosprávny kraj, prípadne územie mestského rozvoja.