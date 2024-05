Salámový strom zaujme kvetmi aj plodmi. Takto ho môžete vypestovať

Svet je plný rôznych exotických rastlín a tie sa pomaly dostávajú aj k nám, takže ich môžete pestovať vo svojich záhradách. Občas dokonca aj s tým, že si užijete ich netradičné plody, najčastejšie ale ako spestrenie záhrady, aké často nemá obdobu. Síce tak nedostanete chutné exotické ovocie, ale namiesto toho získate netradičný strom do záhrady a aj do domácnosti. To je aj prípad kigélie africkej. Ako už hovorí samotný názov, tento strom má svoj domov v Afrike a Indii, avšak vypestovať si ho dokážete aj v našich podmienkach. V trópoch kvet bežne rastie vo vlhkých savanách alebo pozdĺž riek, pričom rastie v širokom rozsahu nadmorských výšok.

Tento strom je zaujímavý najmä vďaka svojím plodom a vďaka nim dostal aj netradičné prezývky. Hovorí sa mu tiež salámový, prípadne klobásový strom. Jeho plody totiž na letmý pohľad môžu tvarom pripomínať salámy či veľké klobásky. Na pohľad síce môžu pôsobiť chutne, ale musíte si nechať zájsť slinky. Tieto plody totiž pre ľudí nie sú jedlé. Dokonca práve naopak, sú pre nás mierne jedovaté.

Foto: Bryony van der Merwe/Shutterstock.com

Čo je vlastne kigelia africana?

Kigélia africká je vždyzelený strom so sivou a hladkou kôrou. Môže dorásť až do výšky 20 metrov a pestuje sa hlavne ako okrasný strom. Zaujme celým svojím vzhľadom a od výšky, cez listy, kvety a aj plody je na ňom všetko veľké. Jeho lichosperené listy sú až 50 cm dlhé a bývajú predovšetkým na vrcholoch vetiev. Šírka koruny môže byť rovnako až 20 metrov, je to teda poriadne masívny strom. A jeho kvety? Tie majú tvar zloženého strapca a neraz sú dlhé aj 90cm, môžu dokonca dosiahnuť aj 1 meter.

Kvety stromu sú gaštanovo červené, zaujmú tak už svojou farbou. Dokážu zaujať aj vôňou, ale už nie v dobrom. Kvety stromu totiž silno zapáchajú, pričom práve týmto zápachom lákajú svojich opeľovačov. Keďže je strom takto veľký, nie sú to včely a podobný drobný hmyz, ale často hlavne netopiere. Zaujímavosťou je tiež to, ako vlastne strom kvitne. Kvety sa otvoria na večer a otvorené sú len na jednu noc. Behom dvoch dní kvety opadajú a zostane len kalich, semenník a tyčinka. Tento strom je tak skutočným prírodným úkazom, ktorý vynikajú vzhľadom, veľkosťou a aj svojim životným cyklom.

Foto: Ikhwan Ameer/Shutterstock.com

Plody vyzerajú chutne, ale jedlé nie sú

Ako sme už písali, veľké sú aj plody tohto stromu a môžu dosahovať dĺžku až 1 meter a šírku 18cm. Ich hmotnosť je tiež masívna a vážia 12kg, pričom naozaj na pohľad pripomínajú šišku salámy. Plod je nepukavý a obsahuje vláknitú dužinu a veľké bezkrídlové semená. Sú to tak veľké valcovité struky, ktoré majú sivú alebo celkovo svetlú farbu, ktoré zaujmú netradičný vzhľadom a aj rozmermi. Ak ale už pri pohľade máte na ne chuť, neskúšajte ich. Tieto plody naozaj nie sú jedlé.

Čerstvé sú dokonca jedovaté, takže pred ich použitím je nutné ich upraviť – fermentáciou, pražením, sušením a podobne. V Afrike šamani využívali látky z týchto stromov na tradičné liečiteľstvo, ale ich využitie je aj v kozmetickom priemysle. Výťažky sa totiž využívajú napríklad v prípravkoch určených na starostlivosť o pleť.

No kým ľudia si na týchto „salámových“ plodoch nemôžu pochutiť, pre zvieratá je to bezpečná potrava. Exotické zvieratá ako slony, žirafy, nosorožce či paviány tieto plody milujú a v prírode môžete vidieť, ako sa nimi kŕmia.

Foto: Ikhwan Ameer/Shutterstock.com

Africký strom môžete mať aj doma

Mnohých pestovateľov takýto netradičný strom uchvátil natoľko, že sa mnohí pustili do jeho pestovania. Dokonca aj u nás si ho dokážete vypestovať, ak teda máte správne podmienky. Znamená to hlavne, že potrebujete miesto, kde strom na zimu zazimujete. Keďže strom dobre rastie v nádobách a interiéroch, môžete ho pestovať ako zaujímavú interiérovú rastlinu. Na leto ju pokojne môžete vyniesť na terasu či do záhrady, no pred príchodom zimy na ňu rozhodne nezabúdajte a je potrebné ju opäť vrátiť do tepla. Navyše v takýchto podmienkach sa nemusíte báť, že vám narastie 20 metrový strom.

Ako na pestuje takýto strom? Je to výzva, ale začiatok v zásade nie je až taký zložitý. Stačia vám semienka a tie si viete kúpiť aj na Slovensku v špecializovaných obchodoch. Aby ste aktivovali klíčenie semien, namočte ich na 48 hodín do teplej vody. Následne ich môžete vysadiť do menších kvetináčov, pričom by ste mali dbať na to, aby ste ich zasadili do výživného substrátu. Stromu taktiež pomôže dobrá drenáž. Následne mu už iba nájdite dobré miesto, ktoré by malo byť teplé a svetlé. Akurát sa teda plodov v takýchto podmienkach dočkáte len ojedinele. Stále ale budete mať jedinečný strom s netradičným výzorom a kvetmi. Možno, ak sa vám bude dariť, aj s nejakými menšími plodmi.