Bohatá úroda čučoriedok: Takto ju dosiahnete správnym hnojením

Rastliny dokážu v prírode rásť úplne voľne a často nepotrebujú žiadnu pomoc. Pre mnohé to platí aj v záhrade, kde stačí, ak im budete venovať len minimálnu starostlivosť. Avšak niektoré druhy naozaj ocenia, ak im predsa len trochu pomôžete. Získate tak silnejšie a zdravšie rastliny a prípadne aj lepšiu úrodu. Jednotlivé druhy však majú svoje špecifiká a musíte vedieť, čo by ste im mali dopriať.

Môžeme hovoriť napríklad o hnojení, čo je vlastne proces, pri ktorom do pôdy pridávate látky, ktoré sú dôležité pre správnu výživu rastlín. Hnojivá sa však rôznia svojim zložením a musíte tak vedieť, aké zloženie a látky by ste mali používať na konkrétne druhy rastlín. Napríklad čučoriedky sú pomerne náročné na správne hnojenie.

Akú pôdu potrebujú čučoriedky?

Foto: vladdon/Shutterstock.com

Čučoriedky pre svoj čo najlepší rast a úrodu potrebujú špecifické živiny, ale nekončí to len nimi. Rovnako im prospieva aj to, aby bola pôda priepustná a vlhká. Keď teda malé kríčky čučoriedok v záhrade sadíte, mali by ste dbať na to, aby bola pôda vhodne kyslá, priepustná a vlhká. V takom prípade dokonca kríky nepotrebujete ani prihnojovať.

Ak však nemáte takto pripravenú pôdu, musíte si už dopomôcť napríklad hnojivami. Rovnako sa odporúča pôdu pri čučoriedkach prihnojiť v ďalšej sezóne, kedy už kríčky vyčerpali živiny, ktoré ste im do pôdy dodali.

Aké sú dôležité látky pre čučoriedky?

Keďže čučoriedky potrebujú kyslú pôdu, zodpovedá tomu aj zloženie hnojív, po ktorých by ste sa pri starostlivosti o nej mali poobzerať. V prvom rade by to mali byť dusíkaté hnojivá, pričom by ste si mali dať pozor na ich množstvo. Pre čučoriedky je veľmi dôležitý aj draslík, ktorý sa stará o to, aby boli kríčky zdravé a silné.

Ďalším dôležitým prvkom je fosfor. Keď ho majú rastliny nedostatok, môžeme spozorovať zmeny farby listov a stopiek, ktoré sa menia na fialové. Čučoriedky milujú kyslé pH pôdy, ktoré keď nemajú, tak žltnúť a zhadzujú listy.

Pozor na správne množstvo látok v hnojive

Foto: FotoDuets/Shutterstock.com

Už skôr sme načrtli, že pri hnojení čučoriedok si musíte dať pozor na to, aby ste mali správne zloženie a aj množstvo. Primalé alebo aj priveľké množstvo napríklad dusíka totiž môže kríčky poškodiť. Dôležité je však aj to, kedy budete rastliny hnojiť. Dusík stimuluje rastliny k rastu, ale môže spôsobiť to, že zelená plocha rastlín bude až príliš bujnieť. A keď sa to stane na úkor plodov, nie je to efekt, ktorý by ste si želali. Avšak na druhej strane malé množstvo dusíka môže zase spomaliť rast rastlín, čo tiež nie je dobre. To je dôvod, prečo by ste mali vždy siahnuť po špeciálnych druhoch hnojiva, ktoré je určené na čučoriedky.

Kedy a ako čučoriedky hnojiť?

Hnojenie čučoriedok môžeme rozdeliť na dve obdobia, pričom prvým je to jarné, teda od marca do júna. Vtedy by ste mali každý mesiac čučoriedky pravidelne hnojiť dusíkatým hnojivom, ktoré podporí rast. Skúste sa vyhnúť univerzálnym hnojivám a radšej namiesto toho siahnite po hnojive, ktoré je na tieto účely určené. Tieto hnojivá sú totiž nielen dostatočne bohaté na výživové látky pre čučoriedky, ale zároveň sú kyslé, takže dosiahnete správnu kyslosť pôdy. Hnojivo aplikujte po odkvitnutí kríčkov, potom na začiatku a aj na konci júna.

Druhé dôležité obdobie na hnojenie čučoriedok nastane v takzvanom období vegetačného pokoja. Teda už v dobe, kedy máte plody pozbierané a rastliny sa pomaly pripravujú na jeseň. Vtedy potrebujú aj upravené zloženie hnojiva, takže dusíkaté hnojivo dajte bokom a siahnite po druhoch hnojív, ktoré sú bohaté na draslík a fosfor. Tým zabezpečíte, že budú zdravé a pripravené na ďalší rok.