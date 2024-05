Postupy pri výrube drevín sa zjednodušia

Zo spoločnej správy z výborov po novom sa nebude súhlas na výrub vyžadovať na stromy s obvodom kmeňa do 60 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 štvorcových metrov, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce. Takisto sa súhlas na výrub nebude vyžadovať na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie, na stromy s obvodom kmeňa do 80 centimetrov meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 štvorcových metrov, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré nie sú územným plánom obce určené na zastavanie. Súhlas na výrub sa nebude vyžadovať ani na stromy s obvodom kmeňa do 90 centimetrov meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 200 štvorcových metrov, ak ide o drevinu rastúcu za hranicami zastavaného územia obce.

Pri zámere vyrúbať drevinu, ktorá rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, bude povinné to písomne oznámiť orgánu ochrany prírody pred plánovaným uskutočnením výrubu. Orgán ochrany prírody môže do 15 pracovných dní túto činnosť obmedziť, zakázať alebo určiť podmienky jej vykonania, ak to vyžaduje záujem ochrany prírody a krajiny. „Ak orgán ochrany prírody v ustanovenej lehote stanovisko nevydá, považuje sa za súhlasné,“ píše sa v návrhu.

Súhlas bude potrebný v prípade, ak takáto drevina rastie na cintorínoch, v zastavanom území obce, voľne prístupných miestach pre verejnosť alebo ako solitér, stromoradie, súčasť aleje či remízy.

Súhlas nebude treba ani na výrub krovitých porastov, ak rastú vo viniciach, a to na účel výsadby nového viniča. Taktiež aj na krovité porasty, ak rastú na svahom tvorenom medziradí ovocných sadov a viníc.

Envirorezort zmeny považuje za významné preventívne opatrenie na zníženie stretov človeka s medveďom či škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch. Úpravou chce odstrániť zbytočné byrokratické zaťaženie aj nedostatky vyplývajúce z aplikačnej praxe.

Nová legislatíva má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) novelu považuje za nebezpečnú. „Otvára dvere ničeniu cennej prírody - napríklad brehových porastov, ale aj chránených území,“ poznamenala podpredsedníčka parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová (PS). Za zmenami vidí snahu pomôcť developerom. Hnutie zároveň skritizovalo, že neprešiel pozmeňujúci návrh z ich dielne. Tvrdí, že mal pomôcť poľnohospodárom pri odstraňovaní drevín a opravoval diery v novele.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v reakcii uviedlo, že jednoduchšie odstraňovanie drevín má sprehľadniť krajinu, a to možno považovať „za významné preventívne opatrenie na zníženie nebezpečných stretov človeka s medveďom hnedým, ako aj škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch“. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) pomôže právna úprava zlepšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska, biodiverzitu aj starostlivosť o krajinu.