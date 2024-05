Kvety pažítky nevyhadzujte, takto ich využijete v kuchyni

Pažítka nie je náročná na pestovanie a je chutná, takže jej pestovanie v záhrade, na terase či dokonca balkóne obľubuje mnoho ľudí. A rovnako obľubujú aj jej chuť v šalátoch, nátierkách alebo len tak pokrájanú na drobno na krajci chleba s maslom. Vedeli ste ale o tom, že z pažítky môžete využiť aj viac než len jej zelenú stonku? Po nazbieraní pažítky ste možno aj vy jej kvety jednoducho odstrihli a hodili do koša, no to je chyba!

Kvety pažítky totiž môžete zužitkovať nielen v kuchyni, ale majú aj ďalšie možnosti využitia, keďže navyše pekne vyzerajú. Ich primárny účel v záhrade je lákať opeľovačov, takže včely a ďalší podobný hmyz sa vám sa och prítomnosť poďakuje. Je tu toho ale viac a vďaka kvetom by ste mohli vysadiť pažítku aj okolo niektorých záhonov, ktoré chcete chrániť pred škodcami. Táto bylinka totiž odpudzuje niektorých škodcov, ako sú vošky a mravce, takže ak máte niektoré záhony háklivé na ich výskyt, tam vám môže pomôcť práve pažítka.

Zdravá surovina

Foto: scott conner/Shutterstock.com

Pažítka ako rastlina je celá zdravá a bohatá na vitamíny, takže to platí aj o jej kvetoch. Obsahujú totiž vitamín C a vitamíny radu B, taktiež aj minerálne látky, ako je draslík, vápnik alebo sodík. To znamená, že ak si osvojíte používanie kvetov pažítky v kuchyni, bude vaše jedlo nielen krajšie a pestrejšie, ale aj zdravšie.

Pažítkové kvety majú jemne cibuľovú chuť, takže sa hodia k jedlám a surovinám, ktoré dobre ladia s cibuľou. Taktiež ju môžu nahradiť niekde, kde nechcete výraznú cibuľovú chuť, napríklad v šalátoch. Stačí kvety len očistiť a môžete ich tak hravo použiť ako chutnú surovinu práve pri príprave šalátov, kde navyše poslúžia aj ako ozdoba.

Rovnako dobre ich však môžete použiť aj pri príprave polievok, rizota, cestovín, chlebíčkov, jednohubiek, dokonca aj niektorých dezertov. Majte však na pamäti ich chuť a to, ako bude ladiť s ďalšími surovinami. Skvele sa hodia k rôznym druhom zeleniny, kde sa ich chute aj navzájom dopĺňajú. Kvety ale môžete použiť aj pri príprave bylinkového masla, kedy ich nakrájate na drobno a zmiešate s maslom, smotanou či syrom. Takto bylinkové maslo ozvláštnite chuťou aj vzhľadom.

S kvetmi si pripravíte ochutené domáce oleje aj octy

Nemusíte však kvety použiť len na okamžitú konzumáciu. Ak máte radi jemnú cibuľovú chuť, skvele ich využijete aj inde v kuchyni. Napríklad si môžete pripraviť vlastný pažítkový olej alebo ocot. Príprava je pritom naozaj jednoduchá.

Očistené kvety jednoducho nasypte do čistých fliaš. Tie následne, už podľa vašich preferencií, zalejte panenským olivovým olejom alebo bielym vínnym octom. Fľaše dobre zatvorte a nechajte ich niekoľko týždňov odležať niekde bokom na suchom a tmavom mieste. Za tú dobu chuť kvetov pažítky prejde do oleja či octu a nádherne ho dochutí.

Foto: LarsNB/Shutterstock.com

Čo potom s nimi môžete robiť? Takýto olej či ocot sa hodí na zalievanie šalátov, ale napríklad aj na prípravu omáčok, zálievok alebo ako dochucovadlo pri príprave iných pokrmov. To je už len na vašej chuti a fantázii.

Usušte ich a môžete ich využiť aj neskôr

Už predtým sme spomínali, že kvety pažítky nemusíte ihneď po zbere skonzumovať či inak zužitkovať. Ak ich totiž usušíte, môžete si z nich jednoducho pripraviť korenie, ktoré na dochucovanie môžete používať celý rok, aj keď bude mať pažítka už dávno po sezóne. Stačí ich iba zozbierať s časťou zelenej stonky, očistiť a následne zviazať v malých zväzkoch.

Tie potom môžete sušiť prirodzene na suchom a tmavom mieste, prípadne si pomôžete sušičkou alebo postačí aj nechať ich na teplom radiátore a kontrolovať ich. Keď budete mať kvety usušený, tak ich jednoducho rozdrvte a nasypte do fľaštičky na korenie. Takto si budete môcť dopriať ich chuť kedykoľvek.