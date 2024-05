Opozícia kritizuje návrh o STVR, PS vyzýva na jeho stiahnutie

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) a strana SaS namietajú zrušenie súčasnej RTVS. Za zmenami vidia snahu o politické ovládnutie verejnoprávnej inštitúcie. PS vyzýva na stiahnutie legislatívy.

„Jediným cieľom návrhu je úplne ovládnuť fungovanie verejnoprávnych médií vládou, konkrétne ministerstvom kultúry,“ podotkla podpredsedníčka parlamentného výboru pre kultúru a médiá Zora Jaurová (PS). Upozornila napríklad na to, že legislatíva je vo viacerých bodoch v rozpore s nariadením Európskej únie o slobode médií. Vyzvala vládnu koalíciu, aby návrh aj s prihliadnutím na snahy o nastolenie novej politickej kultúry stiahla. Apeluje na ňu, aby urobila priestor na riadnu diskusiu o reforme verejnoprávnych médií. „Na takúto diskusiu a legislatívny proces sme v PS kedykoľvek pripravení a budeme v nej maximálne súčinní,“ doplnila.

S návrhom nesúhlasí ani SaS. Vidí za ním snahu o politické ovládnutie inštitúcie. Nepodporí ho. „Návrhom si tak vláda do vedenia a do spravodajstva dosadí svojich ľudí, politicky ho ovládne, čím hrozí, že sa úplne skončí jeho verejnoprávne poslanie,“ skonštatoval líder strany a poslanec Branislav Gröhling. V rušení RTVS nevidí SaS žiadny zmysel. Poukázala na to, že nová inštitúcia má po tej pôvodnej prebrať zamestnancov, majetok, rozpočet, záväzky či zmluvy. Skritizovala, že vládna koalícia nevyriešila ani financovanie telerozhlasu.

Vláda by mohla získať kontrolu nad verejnoprávnym médiom

Poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ vyzvali všetkých poslancov, aby sa nad návrhom zamysleli, postavili sa proti nemu a nehlasovali za to, aby sa zákon dostal do druhého čítania. Avizujú podanie pozmeňujúcich návrhov, keď bude zákon v druhom čítaní. Na tlačovej konferencii zdôraznili obavu, že zákon prinesie stratu nezávislosti, obmedzenie slobody slova, pretože vláda by mohla získať kontrolu nad verejnoprávnym médiom. Zákon môže priniesť aj podkopávanie dôvery verejnosti voči telerozhlasu. Poslanci takisto pripomenuli, že pri zmene názvu na STVR bude potrebné vynakladať ďalšie peniaze, napríklad na redizajn loga. Tieto financie by mohli ísť podľa nich na iné, prospešnejšie projekty.

Návrhu zákona o STVR sa aktuálne venujú poslanci na mimoriadnej schôdzi. Vláda ho schválila koncom apríla. Legislatíva formálne nerozdeľuje súčasnú RTVS, mení však pravidlá kreovania orgánov telerozhlasu. Dňom jej účinnosti má zaniknúť mandát súčasného riaditeľa Ľuboša Machaja i členov Rady RTVS.