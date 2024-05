Polícia aktuálne rieši 48 prípadov nenávistných prejavov i vyhrážok

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) o tom informoval po stredajšom zasadnutí bezpečnostnej rady.

„Je vysoký predpoklad, že to číslo realizovaných prípadov sa na konci dňa môže až zdvojnásobiť,“ upozornil Šutaj Eštok.

Viacerým ústavným činiteľom bola podľa ministra poskytnutá osobná ochrana. Ide o politikov z koalície, ale i jedného zástupcu opozície. V prípade potreby sa bude poskytovať aj tlačidlo, ktoré umožňuje v prípade rizika vyslať signál polícii.

„Prosím všetkých občanov SR, aby si uvedomili vážnosť situácie a razantný a tvrdý postup polície, ktorý bude v tomto prípade aplikovaný,“ povedal minister.

Námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) poverený výkonom právomocí riaditeľa SIS Pavol Gašpar priblížil, že SIS spolu s Vojenským spravodajstvom poskytuje spravodajskú podporu polícii aj ďalším rezortom. Zameraná je najmä na vyšetrovanie atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), na monitorovanie nenávistných prejavov predovšetkým v online priestore a oblasť bezpečnosti chránených a iných ohrozených osôb.

Gašpar informoval aj o prijatí konkrétnych opatrení v súvislosti s možnou hrozbou nahlásených nástražných výbušných systémov v nemocniciach. Na ministerstve zdravotníctva mal vzniknúť krízový štáb a o prípadnom postupe bol informovaný aj personál nemocníc.

V súvislosti s vyšetrovaním atentátu šéf SIS potvrdil, že vymazanie páchateľovho účtu spoločnosťou Meta nemá žiadny súvis so zásahom do konta útočníka po atentáte, o ktorom informovali ako o jednej z indícií, že nemuselo ísť o osamelého vlka. „Ide o to medziobdobie medzi úkonom, ktorý vykonala spoločnosť Meta a samotným atentátom. Je medzi tým zásadný rozdiel,“ dodal vicepremiér Robert Kaliňák (Smer-SD).