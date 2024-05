Erik Tomáš: Slovensko v apríli dosiahlo historicky najnižšiu nezamestnanosť

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu nezamestnaných na ekonomicky aktívnom obyvateľstve dosiahla v apríli 2024 úroveň 5,96 %. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) s tým, že nezamestnanosť tak prestáva byť jedným z najväčších problémov Slovenska.

„Slovensko dnes dosiahlo významný míľnik. Máme najnižšiu mieru nezamestnanosti od vzniku nášho štátu a ja si aj dovolím tvrdiť, že nezamestnanosť definitívne prestáva byť na Slovensku jedným z tých najväčších problémov a našou prioritou sa stávajú iné veci, ako je napríklad tlak na rast miezd ako takých,“ uviedol Tomáš.

Šéf rezortu práce ďalej priblížil, že ukazovateľ podielu nezamestnaných v produktívnom veku na ľuďoch v produktívnom veku bol v apríli na úrovni 4,56 %. Podiel disponibilných uchádzačov na obyvateľstve v produktívnom veku dosiahol úroveň 3,82 %.

Tomáš však upozornil, že hoci nezamestnanosť dosiahla svoje historické minimum, stále je na Slovensku celkovo 165.000 nezamestnaných ľudí. Pripomenul, že rezort práce spustil už viacero programov, ktoré majú pomôcť uchádzačom o zamestnanie nájsť si prácu.

Doplnil, že rezort práce sa chce aktuálne sústrediť na tlak na rast miezd. „Vláda SR aj ministerstvo práce trvajú na tom, aby minimálna mzda predstavovala 60 % z priemernej mzdy. Trváme na tom, aby sme sa vrátili k automatu, ktorý už na Slovensku fungoval,“ uviedol Tomáš s tým, že ak sa podarí prijať novú legislatívu do konca tohto roka, tak by sa podľa nových pravidiel malo rokovať o novej minimálnej mzde na budúci rok. Ak sa podarí nové pravidlá uviesť do praxe, podľa Tomáša by mala minimálna mzda v roku 2026 dosiahnuť 920 eur, v roku 2027 výšku 970 eur.