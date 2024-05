Prvý zápas Slovákom nevyšiel, ďalší odohrajú v nedeľu

Slovenskí hokejisti na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Česku prehrali svoj prvý zápas proti Nemecku so skóre 4:6.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho doplatili na vylúčenia v druhej tretine, keď hrali dvakrát v trojici, a chyby v obrane.

Slovensko odohrá najbližší duel v nedeľu o 12.20 h proti Kazachstanu, Nemci nastúpia v sobotu vo večernom stretnutí proti Američanom.

Slováci inkasovali prvé dva góly v oslabení, keď Stanislava Škovránka prekonali Dominik Kahun a Jonas Müller. Ešte v druhej tretine dokázali odpovedať Marek Hrivík a delovkou od modrej Martin Fehérváry, no Nemci išli v závere dejstva opäť do vedenia zásluhou Lukasa Kälbleho. V 45. minúte zvýšil na rozdiel dvoch gólov Marc Michaelis. O zníženie sa postaral Libor Hudáček, na to však odpovedali Leonhard Pföderl a Tobias Eder a Matúš Sukeľ už len skorigoval pätnásť sekúnd pred koncom na 4:6.

V zápase využili oba trénerské tímy takzvaný „coach's challenge“. Ramsayho družine po prvom inkasovanom góle nepomohol a hrala po ňom v oslabení 3 na 5. Nemecká výzva pri druhom góle Hrivíka vyšla, keďže puk pred ním opustil útočné pásmo.

Slováci mohli inkasovať už po 30 sekundách, keď Škorvánek neudržal strelu z kruhu a puk sa takmer dokĺzal za bránkovú čiaru. Slovenský brankár ho s veľkou pomocou obrancov nakoniec zastavil. Nemci mali lepší vstup do zápasu a v 4. minúte mali ďalšiu tutovku, keď sa dostali do prečíslenia 2 na 1, ale Škorvánek tentokrát pri strele Ehliza nezaváhal. Po zbytočnom faule Pospíšila pri mantineli sa jeho spoluhráči museli brániť presile, no paradoxne práve vtedy si vypracovali najlepšiu šancu. Cingel po výbornom forčekingu vybojoval puk, poslal ho Regendovi a ten takmer otvoril skóre. Pri zakončení ho fauloval Pföderl a sily na ľade sa vyrovnali. V 6. minúte trafil Kälble do žŕdky. V 11. minúte mal veľkú šancu Sukeľ, no z dorážky minul. Slováci si zahrali prvú celú presilovku od 14. minúty, ale pokazili ju a na Grubauera išla iba jedna strela. V 19. minúte Hudáček nastrelil puk pred bránku a Tatar ho tečoval do ľavej žŕdky.

V úvode druhého dejstva sa Slafkovský natlačil pred Grubauera, no jeho bekhendové zakončenie skončilo na betóne. V 24. minúte zachytil Cehlárik rozohrávku Nemcov a vypálil spomedzi kruhov, ale opäť uspel nemecký brankár. V 27. minúte mali oba tímy obrovské šance otvoriť skóre. Hrivíkovu prihrávku pred bránku na voľného Cehlárika zastavil „šmýkačkou“ J. Müller, na druhej strane chyboval Fehérváry, Kahun posunul do čistej šance Ehlizovi, ale Škovránek sa stihol presunúť. V druhej tretine sa hral svižný hokej zo strany na stranu a s množstvom šancí. V 29. minúte však prišla druhá presilovková možnosť pre Nemecko, ktorá sa po 30 sekundách zmenila na výhodu 5 na 3, keďže Čerešňák trafil hokejkou do tváre Sturma a dostal 2+2 minúty. Nemci ponúknutú výhodu rýchlo využili po dorážke Kahuna a zostala im ešte o jedného hráča dlhá 3:30 min. Ramsayho trénerský tím si zobral výzvu, ale neúspešne i keď mal nemecký hráč obe nohy v bránkovisku a dostal sa do kontaktu so Škovránkom. Nemci tak pokračovali v dvojminútovej presilovke o dvoch hráčov. Tú nevyužili, ale dohrávanú o jedného áno, keď J. Müller zvýšil na 2:0. V 35. minúte boli blízko kontaktnému gólu Ivan a z dorážky Slafkovský, Grubauer znovu zachránil. O minút neskôr však už nestačil ani on. Cehlárikovu tutovku ešte ako tak vyrazil, ale na Hrivíkovu strelu z veľkého uhla už nemal nárok - 1:2. Slováci pokračovali vo veľkom nápore a po výbornej práci Pospíšila vyrovnal delovkou od modrej Fehérváry. Posledné slovo však mali ich súperi a po nedôraznej obrane pred Škorvánkom upravil na 3:2 Kälble.

Slováci vstúpili do tretieho dejstva náporom a viackrát zavarili pred Grubauerom, no gól padol na druhej strane. Ramseyho zverenci prepadli v obrane a Pföderlovu strelu dorazil do siete voľný Michaelis. V 48. minúte zahákoval Tiffels a Nemci sa museli brániť v štyroch. Po závere pred bránkou dokázal Regenda, ktorý ležal na ľade posunúť puk okolo bránky pred Grubauera a Hrivík dal druhý gól v zápase. ten však neplatil, keďže nemecká trénerská výzva slávila úspech. Pred gólom ušiel Čerešňákovi puk kúsoček za modrú čiaru, čo znamenalo ofsajd. Ďalšie veľké šance v pokračujúcej presilovke mali Slafkovský a Tatar, Grubauer ich zastavil a po dôraznom dotieraní Pospíšila sa pred ním strhla šarvátka. Po nej išli na trestnú Pospíšil i Slafkovský za hrubosť a za rovnaký prehrešok aj Szuber. Slovenská presilovka sa tak skončila. Ramsayho zverenci však ďalšej tlačili a odmena prišla v 55. minúte, keď Hudáček znížil na 3:4. Necelé štyri minúty pred koncom však prišla ďalšia chyba v slovenskej obrane a nekrytý Pföderl upravil na 5:3 a do prázdnej bránky pridal šiesty gól Eder. Pätnásť sekúnd pred koncom skorigoval skóre Sukeľ.