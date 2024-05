Slováci sa pri eurovoľbách najviac obávajú ovplyvňovania zo strany EÚ

Zvyšné krajiny V4 vidia najväčšiu hrozbu zo strany Ruska, píše TASR na základe prieskumu zadaného Central European Digital Media Observatory (CEDMO).

V prieskume sa zisťovalo, ktorá konkrétna krajina alebo medzinárodná organizácia sa podľa nich bude snažiť ovplyvniť nadchádzajúce eurovoľby. Až 39 percent opýtaných na Slovensku označilo za najväčšiu hrozbu EÚ a jej inštitúcie, nasledovali USA (38 percent), Rusko (36 percent) a NATO (31 percent). V ostatných krajinách V4 sa najviac obávajú Ruska, v Poľsku túto možnosť označilo až 63 percent opýtaných, v Maďarsku 54 percent a v Česku 44 percent.

Viac ako tretina obyvateľov krajín V4 za veľký problém považuje pokusy cudzích štátov ovplyvňovať európske voľby. V Poľsku to bola viac ako polovica opýtaných - 55 percent. Na Slovensku to vníma ako veľký problém 31 percent respondentov, čo bolo najmenej zo skúmaných krajín. Takéto zásahy do volieb na Slovensku ako malý problém vidí 35 percent a 34 percent odpovedalo, že to nie je problém.

K urnám sa chystá 39 percent slovenských voličov

Prieskum tiež zisťoval očakávanú účasť vo voľbách do EP v sobotu 8. júna. K volebným urnám sa určite chystá 39 percent voličov na Slovensku a 23 percent označilo svoju pravdepodobnú časť. V roku 2019 volilo svojich zástupcov v Európskom parlamente menej ako 23 percent voličov na Slovensku.

Obyvatelia krajín V4 tiež odpovedali, ako sú spokojní s demokraciou. Na Slovensku a v Maďarsku je s ňou spokojná len zhruba jedna pätina, v Českej republike a Poľsku až jedna tretina opýtaných.

Prieskum pre CEDMO vykonala v dňoch 28. marca až 3. apríla vo vekovej skupine 18-65 rokov agentúra IPSOS na Slovenku, v Česku a Maďarsku, v Poľsku agentúra Instytut Badań Pollster. Na Slovensku to bolo 1006 respondentov.