PS vyzýva ministerstvo vnútra, aby konalo v prípade Arťoma Marčevského

Opozičné parlamentné hnutie PS vyzýva ministerstvo vnútra a migračný úrad, aby konali v prípade Arťoma Marčevského z platformy Voice of Europe.

PS upozornilo, že Marčevskyj je súčasťou ruskej siete v Európe, ktorá sa pokúšala ovplyvniť politiku v EÚ vrátane eurovolieb.

„Kompetentní by dávno mali pracovať na jeho vyhostení, no vláda odmieta konať. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) tvrdí, že žiadne ohrozenie nevidí a konať nebude,“ uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR Zuzana Števulová (PS), ktorá poukázala na to, že na platforme Voice of Europe vystúpili aj koaliční politici.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) v mene ministra vnútra počas pravidelnej štvrtkovej (9. 5.) Hodiny otázok v NR SR deklarovala, že MV bude konanie o vykonávaní medzinárodných sankcií voči Marčevskému iniciovať, ak sa naplnia jeho zákonné dôvody.

Marčevskij sa podľa českej vlády a spravodajských služieb spolu s ďalším ukrajinským proruským politikom Viktorom Medvedčukom prostredníctvom Voice of Europe snažili ovplyvňovať európskych politikov a niektorým z nich odovzdávať peniaze. Na český sankčný zoznam bol zaradený koncom marca, odvtedy sa zdržiava na Slovensku. Podnikateľ využíval dočasnú ochranu, ktorú získal ako „utečenec“ z Ukrajiny v prvej polovici roku 2022 od českého ministerstva vnútra.