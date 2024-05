Blaha: Získali sme mandát na to, aby sme robili zmeny aj v kultúre

Kritizoval pritom opozíciu, dôvody na jej odvolanie nepovažuje za opodstatnené. Ocenil, že ministerka sa opozície nebojí a s jej tímom robí na ministerstve dobrú robotu. Kritizoval pritom útoky voči nej, jej rodine a blízkym.

„To nemá úroveň. My sme pred pár mesiacmi získali mandát na to, aby sme robili zmeny aj v kultúre. Vy ste prehrali voľby,“ vyhlásil Blaha a kritizoval opozičné PS. Predstavitelia hnutia podľa neho šíria nenávisť voči Šimkovičovej len preto, lebo chce „chrániť národnú kultúru“. V odôvodnení návrhu na jej odvolanie vidí nezmysly. Podčiarkol, že treba podporovať kultúru, ktorá má hĺbku či národný charakter.

Opozícia podľa neho už unavuje ľudí so šírením svojej ideológie. „Neviete prijať iný názor. V tom je ten problém. A tu je ten zásadný kultúrny rozdiel medzi nami. My máme vlastné vyhranené presvedčenie, sme vlastenci, sme ľavičiari, ale nikdy by sme si nedovolili zatvárať médiá napríklad, ako ste to robili vy. Nikdy by sme si nedovolili zatvárať opozičné weby, a to ste vy robili. A dnes vrieskate o slobode médií,“ uviedol.

Poslanec Martin Dubéci (PS) diskusii v pléne vyčítal, že vôbec nie je o kultúre. „Ani slovo o platoch v kultúre, ani slovo o infraštruktúre, ani slovo o tom, čo bolo v odôvodnení,“ podotkol. Obdobne to vnímali aj ďalší poslanci PS. Zuzana Števulová (PS) Blahovi vyčítala, že šíri klamstvá a nenávisť.

František Mikloško (KDH) Blahovi pripomenul, že odvádza pozornosť od podstaty problémov. Upozornil tiež, že národná kultúra je univerzálna a nezahŕňa len tú časť, o ktorej vláda hovorí. „Kultúru sa nedá zničiť,“ zdôraznil. Pripomenul jej fungovanie v čase komunizmu i to, že pri jeho páde či pri páde mečiarizmu stáli práve ľudia z kultúry.