Ľudovít Ódor: Chceme spolutvoriť politiku EÚ, nielen robiť v EP youtuberov

Upozornil, že strany, ktoré nie sú súčasťou niektorého z dôležitých politických zoskupení v EP, majú len veľmi malý vplyv na reálne formovanie europolitiky a ich zástupcovia sú v europarlamente skôr do počtu. „Ja rád ovplyvňujem veci a byť v parlamente len za nejakého youtubera, to sa mi veľmi nechce,“ konštatoval Ódor.

Všetci kandidáti PS sú podľa Ódora pripravení v prípade zvolenia do EP reálne nastúpiť, hnutie sa nesnažilo dať na kandidátnu listinu populárne politické špičky z domácej politiky, ktoré by si neskôr mandát v EP neprevzali. „Nejde o recykláciu starších politických tvárí, ktoré si možno idú do Bruselu iba oddýchnuť. My sme väčšinou noví a ideme do toho s novou energiou,“ tvrdí.

PS má podľa neho ambíciu opäť vyhrať európske voľby na Slovensku a ešte zlepšiť výsledok spred piatich rokov. „Bol by som naozaj rád, keby sme vedeli získať aspoň päť mandátov. Chceme vo voľbách poraziť Smer a vyslať pre ľudí signál nádeje, že sa to dá aj inak,“ vyhlásil.

Kľúčovou politickou témou pre PS je zvýšenie konkurencieschopnosti Európskej únie v porovnaní s USA a Čínou, za prostriedok k tomu pokladajú digitálnu zelenú transformáciu a podporu špičkového vzdelávania. PS však má v programe aj rozvoj bezpečnej jadrovej energetiky. Práve schopnosť Slovenska vyrábať elektrickú energiu z iných zdrojov, ako z fosílnych palív, nám dáva podľa Ódora šancu zvládnuť nároky transformácie, vrátane nárastu elektromobility. „EÚ cez Plán obnovy posiela na Slovensko balík peňazí na zelenú a digitálnu transformáciu. Treba to využiť v prospech nášho priemyslu. A máme výhodu, že je tu aj bezpečná jadrová energia,“ doplnil Ódor.

Otázku možného rušenia práva veta členských štátov únie nepokladá v tejto chvíli za aktuálnu politickú tému, keďže je potrebný konsenzus všetkých členských štátov, ktorý v súčasnosti nie je politicky reálny. Vie si však do budúcnosti predstaviť zjednodušovanie niektorých rozhodovacích mechanizmov v únii. „Vo finančnej oblasti treba vytvárať kapitálovú úniu, aby sa ľudia a podniky cítili všade ako doma. Je tam ešte obrovský priestor. Nie je dobudovaná ani banková únia,“ pripomenul. Keď sa na území EÚ zrušil roaming, obyvatelia únie mohli priamo pocítiť výhody spoločnej európskej politiky a takýchto príkladov bude podľa Ódora do budúcnosti treba viac.