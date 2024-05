Putin: Manévre s nácvikom použitia taktických jadrových zbraní nie sú nezvyčajné

Moskva oznámila plány na manévre na juhu Ruska v pondelok. Prípravy na vojenské cvičenie sa už začali a zúčastní sa na nich aj Bielorusko, povedal Putin. „Nie je to nič neobvyklé, ide o plánovanú prácu... Je to výcvik,“ dodal.

Ruské ministerstvo obrany v pondelkovom vyhlásení spájalo manévre s „provokatívnymi vyhláseniami a hrozbami niektorých západných predstaviteľov voči Ruskej federácii“.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron nedávno potvrdil svoje vyhlásenie z februára, že nevylučuje vyslanie vojakov na Ukrajinu. Táto otázka by podľa neho „legitímne“ vznikla, ak by Rusko prerazilo frontovú líniu a Kyjev by o takúto pomoc požiadal.

Putin uviedol, že na jednej z častí vojenského cvičenia sa zúčastní aj Bielorusko. Moskva vlani presunula na bieloruské územie časť svojich taktických jadrových zbraní, pripomína Reuters.

Takéto cvičenia „organizujeme pravidelne“, povedal ruský prezident. „Tentoraz sa konajú v troch fázach. V druhej sa k našim spoločným akciám pridajú bieloruskí kolegovia,“ vysvetlil.

Rusko a USA sú najväčšie jadrové veľmoci na svete, ktoré majú k dispozícii väčšinu z 12.100 jadrových hlavíc. Tretí najväčší jadrový arzenál má Čína, nasledujú Francúzsko a Británia.

Taktické jadrové zbrane sú určené na útok proti nepriateľským jednotkám a ničenie ich zbraní na bojisku. V porovnaní so strategickými jadrovými zbraňami, ktoré sú schopné ničiť celé mestá, majú relatívne krátky dosah a nižšiu účinnosť.