Prezidentka podpísala opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia

Odborne spôsobilá osoba tak bude môcť vykonávať funkciu povereného zástupcu až pre troch držiteľov povolenia na podnikanie v energetike. Obchodníci so striebrom už nebudú mať povinnosť disponovať určeným meradlom a zosnulé osoby budú vyňaté z pôsobnosti zákona o ochrane osobných údajov. Pri obchodovaní so striebrom je hmotnosť kovu limitovaná do maximálne desať gramov.

Podnety na odstránenie zbytočnej byrokratickej záťaže zbieralo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR od verejnosti aj od podnikateľov. „Z celkového množstva doručených podnetov sa predloženým materiálom iniciuje splnenie 199 opatrení. Z toho deväť bolo premietnutých do paragrafového znenia návrhu zákona a ďalších 190 sa MH SR podarilo presadiť prostredníctvom pripomienok uplatnených v procese medzirezortného pripomienkového konania alebo dohodou na plnení vlastnou legislatívou vecne príslušného gestora,“ uviedol rezort v dôvodovej správe.

Väčšina zmien spočíva podľa MH v úprave takých povinností podnikateľov, ktoré zakladajú neúmerné administratívne či nepriame finančné náklady. Tiež v elektronizácii procesov, ktoré prispievajú k vyššej flexibilite a efektívnosti riešenia situácií, s ktorými sa podnikateľské subjekty stretávajú.

Predpokladaná úspora z opatrení je vo výške približne 650.000 eur. Predbežnou kvantifikáciou vplyvov už splnených opatrení sa vyčíslila ich úspora na podnikateľské prostredie vo výške približne 13,5 milióna eur.

Zákon bude účinný od 1. júla 2024.